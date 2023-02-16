Для этого нужно быть обладателем предыдущей модели Samsung Galaxy серии S

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Совсем недавно Samsung анонсировала линейку смартфонов Samsung Galaxy S23. Как и следовало ожидать, с целью увеличения продаж компания подготовила множество заманчивых предложений и скидок, которыми могут воспользоваться поклонники корейской марки.

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Так, любой обладатель предыдущего флагмана серии Samsung Galaxy может абсолютно бесплатно получить новейшую модель Samsung Galaxy S23 или S23 Plus, сдав свой древний аппарат по программе Trade-in. Кроме того, существует вариант доплатить 200$ и получить уже самый топовый Galaxy S23 Ultra.

Причем в обоих случаях необходимо, чтобы обмениваемое устройство принадлежало одному из трех мобильных операторов США — Verizon, T-Mobile или AT&T. В ином случае придется дополнительно выложить из своего кармана 79$.

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Официальный релиз Samsung Galaxy S23 запланирован на завтра. Ожидается, что в версии Ultra появится стилус, являвшийся фишкой упраздненной серии Galaxy Note.