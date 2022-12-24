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Razg0n За пост начислено вознаграждение
MindFactory предлагает XFX Radeon RX 7900 XTX по цене MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
"Выбор уже сделан. Тебе остается это осознать." (c)
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Тщетные попытки AMD составить конкуренцию лидеру графических вычислений обречены на провал. По крайней мере, пока на свет появляются продукты, не способные предложить ничего, кроме чуть большего количества памяти. Но одной лишь ею сыт не будешь, и если во всем остальном новейший суперфлагман Radeon RX 7900 XTX полностью проигрывает сопернику в лице NVIDIA GeForce RTX 4080, оснащенному всего лишь 256-битной шиной памяти, то о какой конкуренции может вообще идти речь?

Более низкая стоимость, чем у GeForce RTX 4080, могла бы сгладить данное недоразумение, и позволить AMD выйти сухой из воды. Однако реальность такова, что Radeon RX 7900 XTX оказалась не только дороже, чем GeForce RTX 4080, но и практически за ту же цену предлагаются модели, несопоставимые по совокупности технических характеристик, включающих, помимо компонентной базы, также и систему охлаждения.

За примерами далеко ходить не надо. Ассортимент представляющего немецкую розницу магазина MindFactory наконец пополнился долгожданной новинкой от AMD, стоимость которой была установлена на отметке 1449€, включая НДС.

При этом самая дешевая GeForce RTX 4080 стоит на 100€ меньше. Если же к цене Radeon RX 7900 XTX прибавить всего 20€, то уже можно рассчитывать на шикарную MSI GeForce RTX 4080 Suprim X. Даже далекий от мира ПК человек с легкостью определит фаворита, только сравнив взглядом обе видеокарты.

Очевидно, что MSI GeForce RTX 4080 Suprim X является лучшим выбором, чем бюджетная XFX Radeon RX 7900 XTX. Более именитый производитель, более качественная печатная плата и система охлаждения, и, главное, чип NVIDIA AD103 на борту, и все это за практически ту же стоимость, не оставляют XFX Radeon RX 7900 XTX ни малейшего шанса.

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Хотя помпезный релиз Radeon RX 7900 XTX на деле обернулся пшиком, так или иначе, своего покупателя данная видеокарта все же найдет. Дополнительные 8 ГБ памяти на дороге не валяются, а вкупе с раскрывающимся потенциалом Radeon RX 7900 XTX позволит с относительным комфортом запускать игры даже спустя десятилетие, как и легендарная Radeon HD 7970.

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