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Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
Противостоять лучшим графическим решениям на рынке AMD не в состоянии
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

После посредственно выступившей GeForce RTX 3090, предлагающей несущественную прибавку в производительности относительно GeForce RTX 3080, NVIDIA вновь совершила революцию в "видеокартостроительной" отрасли, показав миру сверхмощную GeForce RTX 4090. Последняя моментально стала хитом продаж, и в будущем наверняка будет увековечена в истории GPU, получив статус легенды, наравне с GeForce GTX 1080 Ti.

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К сожалению, подобное нельзя применить к младшей GeForce RTX 4080, которая, будучи лишь немного дешевле старшей сестры, продемонстрировала серьезный провал в производительности в сравнении с ней. Тем не менее, скорость вычислений GPU, лежащего в основе GeForce RTX 4080, все равно достаточно высокая, и позволяет ей обогнать все видеокарты 3000-й линейки с большим опережением.

Таким образом, может показаться, что GeForce RTX 4080 не представляет абсолютно никакой угрозы для флагманской модели Radeon RX 7900 XTX, дебютировавшей в этом месяце. AMD наверняка позаботилась о том, чтобы новейший "топ" от "красных" дал жару, и, как это раньше бывало, показал производительность, близкую к видеокарте NVIDIA, стоящей на высшей ступени в иерархии новой линейки, имея при этом более гуманный ценник.

Однако, исходя из оперативно проведенных тестов стало ясно, что даже ни о каком паритете между Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080 не может идти и речи, как в плане скорости, так и стоимости. Как в играх, так и в профессиональных приложениях, видеокарта от NVIDIA, практически среднего сегмента, в пух и прах разносит "топовую" поделку от AMD. И ладно, если бы реальная цена Radeon RX 7900 XTX на полках магазинов была бы ниже, чем у GeForce RTX 4080.

Но, в самом крупном онлайн-магазине, Amazon, Radeon RX 7900 XTX оценивается в невероятные 1699$. У NVIDIA же аппетиты гораздо скромнее, за GeForce RTX 4080 просят на 20% меньше, всего 1330$. Учитывая слабую производительность, проблемы с драйверами, "фризы" в играх, медленные лучи, отсутствие качественной реализации умного масштабирования изображения и низкую ликвидность на вторичном рынке, Radeon RX 7900 XTX за существенно большую, чем у GeForce RTX 4080 стоимость, выглядит как полнейший провал.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

И, пока стоимость Radeon RX 7900 XTX не упадет как минимум вдвое, говорить о какой-либо конкуренции на рынке видеокарт не приходится. В скором времени NVIDIA выпустит более доступную GeForce RTX 4070, и как бы она не похоронила полностью подразделение Radeon Technologies Group.

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#amd #radeon #7900 xtx
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