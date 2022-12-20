Противостоять лучшим графическим решениям на рынке AMD не в состоянии

После посредственно выступившей GeForce RTX 3090, предлагающей несущественную прибавку в производительности относительно GeForce RTX 3080, NVIDIA вновь совершила революцию в "видеокартостроительной" отрасли, показав миру сверхмощную GeForce RTX 4090. Последняя моментально стала хитом продаж, и в будущем наверняка будет увековечена в истории GPU, получив статус легенды, наравне с GeForce GTX 1080 Ti.

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К сожалению, подобное нельзя применить к младшей GeForce RTX 4080, которая, будучи лишь немного дешевле старшей сестры, продемонстрировала серьезный провал в производительности в сравнении с ней. Тем не менее, скорость вычислений GPU, лежащего в основе GeForce RTX 4080, все равно достаточно высокая, и позволяет ей обогнать все видеокарты 3000-й линейки с большим опережением.

Таким образом, может показаться, что GeForce RTX 4080 не представляет абсолютно никакой угрозы для флагманской модели Radeon RX 7900 XTX, дебютировавшей в этом месяце. AMD наверняка позаботилась о том, чтобы новейший "топ" от "красных" дал жару, и, как это раньше бывало, показал производительность, близкую к видеокарте NVIDIA, стоящей на высшей ступени в иерархии новой линейки, имея при этом более гуманный ценник.

Однако, исходя из оперативно проведенных тестов стало ясно, что даже ни о каком паритете между Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080 не может идти и речи, как в плане скорости, так и стоимости. Как в играх, так и в профессиональных приложениях, видеокарта от NVIDIA, практически среднего сегмента, в пух и прах разносит "топовую" поделку от AMD. И ладно, если бы реальная цена Radeon RX 7900 XTX на полках магазинов была бы ниже, чем у GeForce RTX 4080.

Но, в самом крупном онлайн-магазине, Amazon, Radeon RX 7900 XTX оценивается в невероятные 1699$. У NVIDIA же аппетиты гораздо скромнее, за GeForce RTX 4080 просят на 20% меньше, всего 1330$. Учитывая слабую производительность, проблемы с драйверами, "фризы" в играх, медленные лучи, отсутствие качественной реализации умного масштабирования изображения и низкую ликвидность на вторичном рынке, Radeon RX 7900 XTX за существенно большую, чем у GeForce RTX 4080 стоимость, выглядит как полнейший провал.

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И, пока стоимость Radeon RX 7900 XTX не упадет как минимум вдвое, говорить о какой-либо конкуренции на рынке видеокарт не приходится. В скором времени NVIDIA выпустит более доступную GeForce RTX 4070, и как бы она не похоронила полностью подразделение Radeon Technologies Group.