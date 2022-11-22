Grayscale не может подтвердить наличие активов

Над криптовалютным рынком продолжают сгущаться тучи. Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ФРС и снижение инфляции в США, которые должны были вызвать восстановление стоимости BTC, этого не произошло по причине скама биржи FTX и связанных с ней структур.

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На этом череда банкротств, похоже, не заканчивается, так как всё указывает на скорый крах крупнейшего криптовалютного инвестиционного фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBT). Последний был создан в 2013 году с целью привлечения средств институциональных инвесторов, которые могли с помощью GBT приобретать криптовалюту на значительные суммы, оставаясь при этом в легальном правовом поле.

В последнее время акции Grayscale Bitcoin Trust сильно упали в цене и сейчас торгуются с 42% скидкой относительно реальной стоимости. Причиной этого является нежелание GBT подтвердить наличие резервов, что могло бы успокоить криптосообщество. В попытке затушить раздувающийся пожар, Grayscale ссылается на документ, в котором связанная с фондом крупнейшая американская криптобиржа Coinbase, обращается к инвесторам, уверяя последних в том, что активы GBT, якобы, размещены в Coinbase Custody Trust Company.

Никаких доказательств этому не предоставляется, имеется лишь некая таблица с количеством той или иной криптовалюты. Не указываются никакие адреса, по которым любой желающий мог бы удостовериться в наличии активов, что, между прочим, является базовым принципом криптовалют. Все эти действия нагоняют панику и вызывает серьезные опасения по возможному скаму Grayscale на миллиарды долларов.

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Подобное развитие событий непременно скажется на всем крипторынке и может привести к кратному обрушению стоимости BTC. Впрочем, некоторые видят в этом новые возможноcти и отличный вариант закупиться подешевле.