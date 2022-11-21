СВО продолжается, и изменяющаяся обстановка требует введения превентивных мер, направленных на укрепление безопасности в стране. В связи с этим были подготовлены соответствующие поправки в законодательство РФ.
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Так, Федеральная Служба Безопасности сформировала список данных, разглашение которых подрывает обороноспособность Российской Федерации, за что последует установленная ответственность. Одним из наиболее важных пунктов стал запрет на оценку и прогнозирование военно-политической, стратегической и оперативной обстановки.
По всей вероятности, данные изменения могут кардинально преобразить информационное медиапространство России, включающее в себя СМИ, новостные сайты, форумы и многие другие интернет-ресурсы. Отныне перед публикацией любая информация, прямо или косвенно подпадающая под вышеуказанные критерии, должна тщательно отфильтровываться для соответствия новому законодательству.
Возможно, повестка СВО практически полностью исчезнет из Рунета, что станет наилучшим исходом, так как это позволит не только добиться необходимых целей по усилению безопасности в стране, но и ускорит выполнение целей и задач специальной военной операции.