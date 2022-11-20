А ведь недавно она стоила всего 14000 рублей

Криптовалютная лихорадка давно закончилась, и падение цен на видеокарты, длившееся более полугода, похоже, подошло к концу. Последние несколько месяцев в жизни геймеров всего мира наступил настоящий графический рай. Но на горизонте вновь появились тучи, превещающие взлет цен на комплектующие.

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Китайские торговые площадки из-за привязки к доллару особенно чувствительны к различным ценовым колебаниям и отражают действительную стоимость видеокарт в конкретный момент времени. Заметить это можно по внезапно подскочившим ценами на многие позиции.

Например, стоимость популярной у нас, и, фактически, ставшей народной, Radeon RX 6600 XT, основанной на полноценном не урезанном чипе NAVI 23, взлетела в цене более чем на 35% всего за одну неделю. До этого ее цена располагалась ниже отметки в 14000 руб., и успевших урвать Radeon RX 6600 XT по столь баснословной скидке действительно можно назвать счастливчикам, а то и настоящими провидцами.

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И, вполне возможно, что цены на видеокарты продолжат расти и далее, и, будучи подхваченными новой волной майнинга, устремятся к настолько большим величинами, что даже "бюджетные затычки" будут не по карману среднестатистическому обывателю.