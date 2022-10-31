И кое-где наступает на пятки GeForce RTX 3060 Ti

Стоимость видеокарт продолжает лететь на дно из-за по прежнему отрицательной доходности майнинга. Еще недавно GeForce RTX 3060 стоила более 70 тысяч рублей, и к текущему моменту цена на нее обвалилась до 30 тысяч в отечественных магазинах.

реклама

Но многие не готовы платить и столько за кусок текстолита, поэтому обращаются к российским онлайн площадкам, привозящим товары из Китая. Однако, там ситуация немногим лучше, так как 23-24 тысячи рублей — это все еще слишком дорого для устаревшей видеокарты среднего сегмента.





И тут на выручку спешит всем известный маркетплейс Aliexpress. 1 ноября на нем стартует знаменитая распродажа "11.11", которая продлится 11 дней. Магазин "Jieshuo Store" указывает, что уже через день конкурент GeForce RTX 3060 из стана "красных" — Radeon RX 6600 XT, будет стоить 13860,11 руб.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Судя по тестам, проведенным независимыми энтузиастами, Radeon RX 6600 XT не только догоняет по производительности GeForce RTX 3060, но и, во многих случаях, обгоняет ее. Учитывая рейтинг в 5 баллов, и то, что продавцом является официальный магазин производителя, а также отсутствие требования какого-либо специального драйвера для работы, Radeon RX 6600 XT может стать отличной альтернативой GeForce RTX 3060 при ограниченном бюджете.