Стоимость видеокарт продолжает лететь на дно из-за по прежнему отрицательной доходности майнинга. Еще недавно GeForce RTX 3060 стоила более 70 тысяч рублей, и к текущему моменту цена на нее обвалилась до 30 тысяч в отечественных магазинах.
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Но многие не готовы платить и столько за кусок текстолита, поэтому обращаются к российским онлайн площадкам, привозящим товары из Китая. Однако, там ситуация немногим лучше, так как 23-24 тысячи рублей — это все еще слишком дорого для устаревшей видеокарты среднего сегмента.
И тут на выручку спешит всем известный маркетплейс Aliexpress. 1 ноября на нем стартует знаменитая распродажа "11.11", которая продлится 11 дней. Магазин "Jieshuo Store" указывает, что уже через день конкурент GeForce RTX 3060 из стана "красных" — Radeon RX 6600 XT, будет стоить 13860,11 руб.
Судя по тестам, проведенным независимыми энтузиастами, Radeon RX 6600 XT не только догоняет по производительности GeForce RTX 3060, но и, во многих случаях, обгоняет ее. Учитывая рейтинг в 5 баллов, и то, что продавцом является официальный магазин производителя, а также отсутствие требования какого-либо специального драйвера для работы, Radeon RX 6600 XT может стать отличной альтернативой GeForce RTX 3060 при ограниченном бюджете.