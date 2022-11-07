Сэкономив лишь раз, покупаешь ты два-с.

В последнее время популярный китайский маркетплейс Aliexpress буквально наводнили видеокарты откровенно сомнительного качества. Продавцы высокотехнологичного барахла заманивают потенциальных покупателей привлекательными ценами, чтобы развести их на "далла́ры".

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Под видом новенькой Radeon или GeForce скрывается "монстр Франкенштейн", собранный частично из компонентов поддержанных видеокарт, частично из деталей специализированного оборудования для майнинга.

"Пережаренные" видеочипы с практически почерневшей подложкой небрежно сажаются на плату, при этом используется припой посредственного качества и дешевый флюс, который после сборки не подвергается заключительной отмывке с текстолита.

Выдернутая из ASIC'ов, "повидавшая виды" видеопамять, место которой явно на свалке, ставится наобум, об использовании чипов с одинаковыми номерами партий не идет даже речи . С целью скрытия следов использования, GPU обильно покрывается термопастой (что намекает на ее характеристики), и на финальном этапе сборки полученная конструкция пломбируется — теперь это "абсолютно новая видеокарта".

Итоговый вариант остается работоспособным во временном промежутке от нескольких часов до нескольких недель, или же до первого серьезного нагрева. В последствии происходит отслоение кристалла GPU от подложки, либо самого видеочипа от платы. Не редко также образование прогаров в зоне VRM. "Битая" память работает со сбоями, выдавая на экране "месиво" из треугольников. В лучшем случае ее частотный потенциал будет серьезно ограничен.

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Ремонт подобных экземпляров — гиблое дело, так как даже полная замена всех несправных элементов, выполненная мастером-профессоналом экстра класса, не исключит полностью выход видеокарты из строя. Последняя рано или поздно, в течение одного-двух месяцев, снова "откиснет" вследствие необратимых структурных изменений поверхности и слоев текстолита.