10 января компания Intel проведет презентацию платформы Sapphire Rapids и процессоров Xeon следующего поколения для центров обработки данных. На данный момент известно, что новые CPU будут включать в себя до 56 ядер, что суммарно обеспечит до 112 потоков. Лимит TDP установлен на уровне 360 Вт, и может увеличиваться вплоть до 764 Вт в вычислениях с использованием AVX-512. Кроме того, некоторые модели будут содержать до 64 ГБ интегрированной памяти HBM2e, использующейся в качестве кэш-памяти L4.
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Еще одной особенностью новой платформы является то, что Intel планирует реализовывать некоторые процессоры Xeon по более низкой цене, заблокировав в них определенные аппаратные функции, разблокировка которых потребует приобретения специального ПО. Компания рассчитывает, что в теории это может стать альтернативой обновлению процессора на более производительный.
В новых патчах для ядра Linux данная технология именуется как «Intel On Demand». Она позволяет собирать данные об использовании разблокированных аппаратных функций, чтобы пользователи могли оценить, что они получают за свои деньги. На данный момент Intel не сообщила, какие именно аппаратные функции могут быть заблокированы с помощью лицензий на ПО.
Как ожидается, соперником для Sapphire Rapids выступят процессоры AMD Epyc семейства Genoa, которые основаны на архитектуре Zen 4, аналогичной той, что используется в недавно выпущенных процессорах Ryzen 7000. AMD Epyc Genoa характеризуются наличием 96 ядер, 112 потоков и TDP в 360 Вт, и будут производиться с использованием 5-нм техпроцесса TSMC.