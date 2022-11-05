За последние сутки Биткоин взлетел в цене более чем на 6%, с приблизительно 20200$ до почти 21500$. На графике формируется глобальный уровень поддержки выше отметки в 20000$. Похода ниже 17600$ так и не случилось, на что "медведи" возлагали большие надежды.
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Вместе с тем "индекс страха и жадности" за месяц вырос в полтора раза, с 26 до 38 пунктов. Иначе говоря, уровень беспокойства игроков на рынке заметно снизился, и "FOMO" начинает превалировать над потенциальной вероятностью потерять свои вложения.
На недельном графике 99-дневная скользящая средняя отчетливо вырисовывает уровень в 39000-40000$, до которого главная криптовалюта может допрыгнуть при активном продолжении "бычьего ралли". В подобных случаях цена зачастую не останавливается на линии пересечения, а пробивает ее и устремляется дальше, что означает вероятный пробой важной психологической отметки в 50000$, открывающей дальнейший путь к 100000$ и более.