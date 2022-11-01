Исследователи из Dirty Bubble Media провели собственное расследование и выснили, что банкротство проектов Celsius Network и Three Arrows Capital могло быть спланировано биржей FTX.
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В течение долгого времени, по мере получения средств от вкладчиков, Celsius скупала на FTX собственные токены CEL. Когда цена токенов начала падать, средства пользователей были заморожены и ликвидированы, что означало банкротство Celsius.
Но перед этим состоялось банкротство фонда Three Arrows Capital, которому Celsius отдолжила значительные средства (полученные от инвесторов). В результате всех манипуляций между биржей FTX, фондами-кредиторами и самой Celsius, весь долг рядовым вкладчиками осел на бирже FTX, которая по закону получила выплаты первой, до начала суда по делу о банкротстве Celsius.
Таким образом, FTX через несколько "прокладок" провернула схему по сбору денежных средств с рядовых польователей. Примечательно, что в деле также засветились Tether и Terra (LUNA), так что, возможно, весь криптовалютный рынок представляет собой одну гигантскую пирамиду. Минюст США продолжает формирование специльного отдела для расследования этого клубка, что в последствии может привести к полному краху рынка и обесцениванию всех криптовалют.