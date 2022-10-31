1 ноября в 22:10 по московскому времени криптовалютная биржа Binance разыграет 15000 Binance USD (BUSD) в прямом эфире на своей видеоплощадке Binance Live. В течение 40 минут зрители будут наблюдать за выступлением главы Binance Чанпена Чжао в рамках проведения мероприятия Web Summit 2022.
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Через каждые 50 тысяч новых зрителей среди смотрящих будут разыграны специальные коробки "Crypto Box", содержащие BUSD, которые будут автоматически зачислены на баланс. Сообщается, что заполучить награду смогут только пользователи, успешно прошедшие процедуру верификации (KYS).
Биржа рекомендует пользователям распространить информацию о конкурсе среди друзей в социальных сетях, чтобы повысить суммарный онлайн и, таким образом, разблокировать еще больше ценных призов.