"Шанс, он не получка, не аванс..." (c)

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

1 ноября в 22:10 по московскому времени криптовалютная биржа Binance разыграет 15000 Binance USD (BUSD) в прямом эфире на своей видеоплощадке Binance Live. В течение 40 минут зрители будут наблюдать за выступлением главы Binance Чанпена Чжао в рамках проведения мероприятия Web Summit 2022.

реклама

Через каждые 50 тысяч новых зрителей среди смотрящих будут разыграны специальные коробки "Crypto Box", содержащие BUSD, которые будут автоматически зачислены на баланс. Сообщается, что заполучить награду смогут только пользователи, успешно прошедшие процедуру верификации (KYS).

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Биржа рекомендует пользователям распространить информацию о конкурсе среди друзей в социальных сетях, чтобы повысить суммарный онлайн и, таким образом, разблокировать еще больше ценных призов.