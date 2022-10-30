В последнее время сеть наводнили сообщения о том, что 12-пиновый разъем питания видеокарты GeForce RTX 4090 подвержен прогаранию. Фотографии с оплавленным коннектором заполонили профильные ресурсы, чем вызвали легкую панику среди местной публики, срезонировав также и на более широкие слои населения.
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На самом деле данная проблема в большей степени спровоцирована использованием некачественных переходников 2 x 8-pin на 12-pin и подобных, которые уже научились изготавливать китайские производители. Экономия приводит к созданию хлипких конструкций с плохим контактом внутри самого переходника. Резульаты подобной деятельности можно наблюдать при отгорании провода внутри вилки на бюджетных удлиннителях, когда происходит прикипание оной к розетке.
Можно добавить, что часть ответственности за прогар также лежит и на дешевых блоках питания с сомнительной компонентной базой, заявляющих о высокой выдаваемой мощности. Запитать RTX 4090 им явно не по силам, и при попытке обойти законы физики данные БП гордо уходят в мир иной, оставляя последнее слово в виде запаха "паленого", в том числе и на рассматриваемом разъеме.