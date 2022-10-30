Теперь в фильтре доступны только пункты "Лучшее совпадение" и "Заказы"

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На известной китайской площадке по продаже товаров, Aliexpess, из фильтров исчезли пункты, позволяющие произвести сортировку товаров от низкой цене к высокой.

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В итоге теперь можно выбрать либо фильтрацию по своему внутреннему алгоритму, который предлагает, якобы, наиболее подходящие товары, и называется "лучшее совпадение", либо отсортировать список по количеству заказов.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Первый пункт вызывает некоторые сомнения в релевантности. Возможно, весь замысел отмены фильтрации по цене состоял в продвижении определенных товаров конкретных продавцов. И, вероятно, выборка по количеству заказов предложит менее ангажированные результаты. В крайнем случае для поиска наиболее выгодного варианта придется перебрать все товары из поиска, что в случае большого их количества может вызвать затруднения.