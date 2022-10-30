На известной китайской площадке по продаже товаров, Aliexpess, из фильтров исчезли пункты, позволяющие произвести сортировку товаров от низкой цене к высокой.
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В итоге теперь можно выбрать либо фильтрацию по своему внутреннему алгоритму, который предлагает, якобы, наиболее подходящие товары, и называется "лучшее совпадение", либо отсортировать список по количеству заказов.
Первый пункт вызывает некоторые сомнения в релевантности. Возможно, весь замысел отмены фильтрации по цене состоял в продвижении определенных товаров конкретных продавцов. И, вероятно, выборка по количеству заказов предложит менее ангажированные результаты. В крайнем случае для поиска наиболее выгодного варианта придется перебрать все товары из поиска, что в случае большого их количества может вызвать затруднения.