В начале этого года знаменитый немецкий оверклокер Der8auer подтвердил возможность разгона процессоров Intel Alder Lake с заблокированным множителем на материнских платах ASUS ROG Strix B660-I и B660-F, снабженных отдельным тактовым генератором.
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Позже на рынке появилась более доступная модель на B660 с поддержкой разгона — ASRock B660M PG Riptide. К сожалению, в отличие от ASUS, показатели разгона памяти на ней были довольно удручающими, что не позволяло добиться максимальной производительности системы после разгона процессора.
Недавно отечественный компьютерный энтузиаст протестировал возможность разгона процессоров без индекса K на плате MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4. Выяснилось, что она не только позволяет увеличить частоту процессора Core i5-12400F до 5 ГГц и выше, но и, как заведено у MSI, превосходно разгоняет оперативную память. Так, на двух планках Patriot Viper Steel на базе чипов B-die, задержки удалось снизить до 39,7 при частоте 3625 МГц.
В результате в бенчмарке CPU-Z производительность одного потока была оценена в 805 баллов при частоте 5 ГГц, и в 830 баллов при 5,2 ГГц. На Aliexpress MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 оценивается приблизительно в 14 тысяч рублей.