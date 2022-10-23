Что составляет 60% от рекомендованной розничной цены на старте продаж

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

RTX 4090 уже шагает по планете, и скоро на рынок выйдут более доступные модели новой линейки. В преддверие этого магазины в спешном порядке снижают цены на предыдущие модели.

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Так в продаже замечена 10-гигабайтная версия RTX 3080 от китайского производителя Colorful (полное наименование — Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ultra W OC 10G LHR-V). Стоимость данного экземпляра составляет всего 37420 рублей при оплате "Озон Картой", которую можно открыть бесплатно. Магазин обязуется привезти видеокарту в течение нескольких дней.

Несмотря на низкую цену, RTX 3080 Ultra W несет на борту довольно внушительную систему охлаждения, которая практически не уступает топовым решениям производителей первого эшелона.





К сожалению, цены на RTX 3080 в сети DNS и не думаю снижаться, и самая недорогая версия стоит 71999 рублей, что почти вдвое выше, чем в онлайн магазине. Да, вы получаете трехлетнюю гарантию и возможность пощупать товар вживую, и, если что, вернуть в течение двух недель.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Но, если стоит вопрос о приобретении максимально недорогой новой видеокарты, которая предоставит максимальный FPS в играх, и при этом вы не хотите ждать доставки месяц-другой, то Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ultra W OC 10G LHR-V ваш выбор.