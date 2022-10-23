Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
Что составляет 60% от рекомендованной розничной цены на старте продаж
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

RTX 4090 уже шагает по планете, и скоро на рынок выйдут более доступные модели новой линейки. В преддверие этого магазины в спешном порядке снижают цены на предыдущие модели.

реклама

Так в продаже замечена 10-гигабайтная версия RTX 3080 от китайского производителя Colorful (полное наименование — Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ultra W OC 10G LHR-V). Стоимость данного экземпляра составляет всего 37420 рублей при оплате "Озон Картой", которую можно открыть бесплатно. Магазин обязуется привезти видеокарту в течение нескольких дней.

Несмотря на низкую цену, RTX 3080 Ultra W несет на борту довольно внушительную систему охлаждения, которая практически не уступает топовым решениям производителей первого эшелона.


К сожалению, цены на RTX 3080 в сети DNS и не думаю снижаться, и самая недорогая версия стоит 71999 рублей, что почти вдвое выше, чем в онлайн магазине. Да, вы получаете трехлетнюю гарантию и возможность пощупать товар вживую, и, если что, вернуть в течение двух недель.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Но, если стоит вопрос о приобретении максимально недорогой новой видеокарты, которая предоставит максимальный FPS в играх, и при этом вы не хотите ждать доставки месяц-другой, то Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ultra W OC 10G LHR-V ваш выбор.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#colorful #rtx 3080 10gb #igame
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

RTX 4090 Vulcan установила четыре мировых рекорда по разгону
Colorful выпустит RTX 4090 Vulcan OC, которую сможет позволить себе каждый
Colorful подготовила белоснежные платы AMD B650 и Intel Z790, на последние уже открыт предзаказ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель GeForce RTX 4090 вместо желанной видеокарты получил пару металлических брусков
41
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
8
Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
14
В 2026 году российские инженеры начнут производить процессоры по 7-нм техпроцессу, но это неточно
26
Модульная цифровая электрическая торпеда ЭТ-1Э вскоре поступит на вооружение ВМФ РФ
11
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
28
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
4
У Starlink Маска появился российский конкурент - запущены спутники проекта "Сфера"
3
Ученые нашли молекулу, которая уничтожает даже самые опасные виды рака мышей
2
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
9
Покупатель получил две пары гирь вместо новой RTX 4090
7
Блогер нашёл в коробке из-под GeForce RTX 4090 металлическую шайбу – как не стать жертвой доставки
4
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
31
Игроки в Modern Warfare 2 жалуются на технические ошибки: вылеты и лаги
4
Инженеры AMD исправили много ошибок в новом выпуске драйверов Adrenalin Edition 22.10.2
8
Microsoft представила полноценную замену популярной программе CCleaner
10
Microsoft готовит свою альтернативу приложению CCleaner
1
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
32
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
15
ASUS выпустила видеокарты GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
11

Популярные статьи

Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
28
Бесплатная криптовалюта от биржи Binance
16
Почему я не буду платить за видеокарты NVIDIA дорого, и сколько я готов дать за GeForce RTX 4090
55
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
79
Самый дешевый компьютер «из магазина». Часть 2. Intel и сравнение производительности
2
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
10
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
40
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
6
Хорошие бесплатные игры, часть 1
19
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
40

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:58
Уязвимость не в том, что пользователи дают такие права файлу Ворд... А в том, что ТАКИЕ ПРАВА даёт исполняемому коду Майкрософт! - Говорить о следствиях бессмысленно, пока не устранена причина.
Исследователи безопасности обнаружили неуловимый бэкдор Windows Powershell
izbolota
16:56
неплохо, это какого года комп был? ссд 128 интел я оставил на старом компе, кажется это был 2013г, а винт этот вообще не помню когда покупал
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
RedStone
16:56
Так ужеж давно выяснили, что ssd = hdd по надёжности хранения.
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
RedStone
16:55
Дятлы - как много в этом слове .... Помните как они стучали ?
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Deepness93
16:54
Красавчики, трахнули эту фридмановскую помойку фашистскую
Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
Bernigan
16:54
Я заметил что это в основном на Колорфулы такие цены, китайский бренд, в основном для рынка Китая, и даже хз почему на эти карты такие ниизкие цены... Вполне возможно что они после майнинга из Китая к...
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
Илья Гутевич
16:52
"Это всё маркетинг, никаких внутренних отличий у подобных дисков нет" Если вы не видите, это не начит, что их нет. Не вводите и сами остальных в заблуждение. Не спорю, что есть модели, в которых отли...
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
izbolota
16:51
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУРОН" Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТРУБНИКОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ ИНН / КПП: 7707054758 / 771601001 Уставной капитал: 10 ты...
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
RedStone
16:51
Слабак - у меня даже ssd дольше живёт, почти 80 тысяч часов, всё удивляюсь и жду когда уж ... почти 450 раз перезаписан полностью. SLC - они такие И WD Green - 107 тысяч часов Ну и рейд зеркало две то...
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
John Doe
16:46
На Озоне не продавали 4Тб за 4500. Врёшь тут ты. За 4500 и даже за 4100, были 2 Тб.
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем