Прислушавшись к мнению игрового сообщества

Как известно, следующими после RTX 4090 должны были выйти две версии RTX 4080, с 12 и 16 ГБ памяти. Но NVIDIA внезапно передумала и сообщила, что не станет выпускать младшую RTX 4080 с 12 ГБ.

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По видимому компания все же решила прислушаться к мнению игрового сообщества. Последнее упрекнуло NVIDIA в том, что RTX 4080 с 12 ГБ на самом деле должна называться RTX 4070, так как, помимо урезания объема памяти, были снижены и другие важные характеристики, повлекшие снижение производительности на 30% относительно 16-гигабайтной версии.

Бывалых компьютерных энтузиастов смутило уже только то, что, кроме сокращения кол-ва CUDA-ядер с 9728 до 7680, была также уменьшена ширина шины памяти с 256 до 192 бит. Негласно по последней можно определить иерархию, занимаюмую видеокартой в текущей линейке, и 192 бита уже намекают на принадлежность скорее к среднему сегменту, чем к топовому.

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В итоге NVIDIA заявила, что существование двух GPU под одним названием действительно может многих ввести в заблуждение. И, по всей видимости, переименует 4080 12 ГБ в просто 4070.