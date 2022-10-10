Сегодня, 10 октября, служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя главы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева и официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову.
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Информация об этом была сегодня размещена на сайте украинского силового ведомства. Также прилагается портрет бывшего президента РФ. Ему вменяется преступление, выражающееся в "посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины".
Сразу после случившегося глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против руководителей СБУ о незаконном преследовании Дмитрия Медведева.
Тонущий корабль под названием Украина перед своим окончательным погружением пытается махать веслами, но делает это в направлении морского дна, ускоряя погибель. Действия СБУ похожи то ли на "детский лепет", то ли на бред сумасшедшего, и, в любом случае, они полностью оторваны от реальности и являются проявлениями истерии, когда "нагадившего" ставят в угол.