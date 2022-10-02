Качественная элементная база видна невооруженным глазом.

В конце прошлого месяца состоялся анонс линейки процессоров Ryzen 7000-й серии. И в продажу уже поступили материнские платы на топовом чипсете X670 от ведущих вендоров. Что же касается более бюджетного чипсета B650, то производители скованы соглашением о нераскрытии информации о новинке вплоть до 4 октября. Однако стоимость материнских плат MSI на чипсете B650 все же просочилась в сеть раньше положенного срока.

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Во время презентации новой платформы компания AMD говорила, что стоимость материнских плат на сокете AM5 будет начинаться с отметки в 145 долларов США. Причем относится это именно к платам на B650, так как чипсеты A-серии из-за их непопулярности выпускаться не будут.

Micro-Star International, она же MSI, решила, что 145$ будет маловато, а вот 199,99$ в самый раз. В прочем это не удивительно, так как слишком низкая цена ведет к чрезмерному урезанию функционала платы. Причем, порой до такой степени, что процессоры не могут работать на них долгое время в штатном режиме при высокой нагрузке. Здесь же, даже у самой недорогой MSI PRO B650M-A WIFI видны массивные радиаторы вокруг сокета, что прямо указывает на качественную систему охлаждения цепей питания.

Что касается цен, то они следующие:

MSI PRO B650M-A WIFI — 199,99$

MSI PRO B650-P WIFI — 219,99$

MSI MPG B650I EDGE WIFI — 239,99$

MSI MAG B650M Mortar WIFI — 239,99

MSI MAG B650 Tomahawk WIFI — 259$

MSI MPG B650 EDGE WIFI — 289,99$

MSI MPG B650 Carbon WIFI — 329,99$

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Доступны модели как ATX формата, так и Micro-ATX и Mini-ITX. Среди новинок нет моделей из линейки MEG, так как она задействована эксклюзивно для материнских плат на чипсете X670.