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Обнародованы цены материнских плат MSI на чипсете B650 для Ryzen 7000 — 199,99$ за младшую модель
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В конце прошлого месяца состоялся анонс линейки процессоров Ryzen 7000-й серии. И в продажу уже поступили материнские платы на топовом чипсете X670 от ведущих вендоров. Что же касается более бюджетного чипсета B650, то производители скованы соглашением о нераскрытии информации о новинке вплоть до 4 октября. Однако стоимость материнских плат MSI на чипсете B650 все же просочилась в сеть раньше положенного срока.

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Во время презентации новой платформы компания AMD говорила, что стоимость материнских плат на сокете AM5 будет начинаться с отметки в 145 долларов США. Причем относится это именно к платам на B650, так как чипсеты A-серии из-за их непопулярности выпускаться не будут.

Micro-Star International, она же MSI, решила, что 145$ будет маловато, а вот 199,99$ в самый раз. В прочем это не удивительно, так как слишком низкая цена ведет к чрезмерному урезанию функционала платы. Причем, порой до такой степени, что процессоры не могут работать на них долгое время в штатном режиме при высокой нагрузке. Здесь же, даже у самой недорогой MSI PRO B650M-A WIFI видны массивные радиаторы вокруг сокета, что прямо указывает на качественную систему охлаждения цепей питания.

Что касается цен, то они следующие:

  • MSI PRO B650M-A WIFI — 199,99$
  • MSI PRO B650-P WIFI — 219,99$
  • MSI MPG B650I EDGE WIFI — 239,99$
  • MSI MAG B650M Mortar WIFI — 239,99
  • MSI MAG B650 Tomahawk WIFI — 259$
  • MSI MPG B650 EDGE WIFI — 289,99$
  • MSI MPG B650 Carbon WIFI — 329,99$
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Доступны модели как ATX формата, так и Micro-ATX и Mini-ITX. Среди новинок нет моделей из линейки MEG, так как она задействована эксклюзивно для материнских плат на чипсете X670.

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#amd #msi #ryzen 7000 #am5 #b650
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Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
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Зю
01:20
Пальцами
Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
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01:17
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Обнародованы цены материнских плат MSI на чипсете B650 для Ryzen 7000 — 199,99$ за младшую модель
VRoman
01:11
Без охлада на питальнике даже в офис стрёмно ставить. Если на кусок алюминия пожадничали $1, то начинаешь думать чего ещё необходимого в такой плате вырезали?
Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
VRoman
01:08
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Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
VRoman
01:05
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Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
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Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
REY_B_
01:05
А я бы вот не стал им завидовать.
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