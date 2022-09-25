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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
Геймеры, наконец, могут осуществить желаемое.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Майнинг сошел на нет, и геймеры могут возликовать — наконец им стали доступны вожделенные видеокарты по очень привлекательным ценам. Речь, естественно, идет о вторичном рынке, так как на новые карты у них денег пока всё еще нет. И вероятно, не будет, так как майнинг никогда полностью не умрет, и цены на новое будут всё равно недоступными.

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Все думали, что при снижении цен игроки начнут потихоньку присматриваться к рынку и выкупать увеличивающееся предложение. Но эта теория в корне неверна. Достигнув дна, рынок видеокарт начнет всплывать, и на фоне растущей доходности из-за нового бума майнинга, карты снова начнут выкупаться всеми подряд, в основном майнерами новой волны.



Сейчас цены еще не упали "на дно", но все равно очень "вкусные". Так, всеми любимая супермощная RTX 3090 с 24 ГБ GDDR6X памяти стоит менее 60 тысяч рублей. Невероятное низкая цена, если учесть, что в пик бума майнинга в прошлом году она стоила более 300 тысяч рублей, а топовые версии с "жирным охладом" и все 400 тысяч. Многие разменивали свои поддержанные автомобили, чтобы приобрести RTX 3090, на тот момент показывающую просто фантастическую прибыль в сутки. Две таких карты легко покрывали полторы месячные зарплаты рабочего в регионе.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Другие карты тоже стремительно дешевеют, так что каждый теперь может воспользоваться скидкой в 80%. Досадно только владельцам карт, купивших их ранее по баснословному прайсу. Ведь они потеряли на этом много денег и впустую гоняли горячий сухой воздух по квартире, а также слушали громкий шум вентиляторов, нарушающий покой и здоровый сон.

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#видеокарты #б/у
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Ядрило
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Референдируемый "ихихи" у тебя на фоне референдума крышечка поехала?
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_Вежливый Krab
20:49
ваньки пусть дохнут. а тиктокерам отдохнуть надо. t.me/glavredinfo/32563
Mazda может прекратить производить автомобили в России
ихихи
20:49
Храбрецы, не то что некоторые.
Mazda может прекратить производить автомобили в России
Ядрило
20:49
ну поделай для начала 275+25=?
Mazda может прекратить производить автомобили в России
k@mikadze
20:49
3090 новая на озоне 60к стоит. Кому эти лохи хотят впарить бу после майнинга за 55? За 15 ещё можно подумать.
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
ахахаxа
20:48
суды уже идут,ещё летом приговорили в ДНР иностранных наёмников к расстрелу.Тебе просто это киевские новости нерассказывают
Mazda может прекратить производить автомобили в России
Ddosovich
20:47
Крым и Чечня уже закончили мобилизацию, благодаря добровольцам Чечня перевыполнила набор 254% https://www.rbc.ru/politics/25/09/2022/633033399a7947859f1eedd5
Mazda может прекратить производить автомобили в России
Ядрило
20:46
Какие корни? тебя штырит, ты чё белых шишек объелся и хорошо что ты подтвердил что на фотке твоя жена, поздравляю с такой красотой. Как она в постели?
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_Вежливый Krab
20:46
ну что поделать. тажело быть дaлбаебом наверное. так еще и врахе. Силы обороны отразили вражеские штурмы под Соледаром, Выемкой, Курдюмовкой, Зайцевым, Новомихайловкой, Первомайским и Павловкой, - Ге...
Mazda может прекратить производить автомобили в России
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