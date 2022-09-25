Геймеры, наконец, могут осуществить желаемое.

Майнинг сошел на нет, и геймеры могут возликовать — наконец им стали доступны вожделенные видеокарты по очень привлекательным ценам. Речь, естественно, идет о вторичном рынке, так как на новые карты у них денег пока всё еще нет. И вероятно, не будет, так как майнинг никогда полностью не умрет, и цены на новое будут всё равно недоступными.

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Все думали, что при снижении цен игроки начнут потихоньку присматриваться к рынку и выкупать увеличивающееся предложение. Но эта теория в корне неверна. Достигнув дна, рынок видеокарт начнет всплывать, и на фоне растущей доходности из-за нового бума майнинга, карты снова начнут выкупаться всеми подряд, в основном майнерами новой волны.









Сейчас цены еще не упали "на дно", но все равно очень "вкусные". Так, всеми любимая супермощная RTX 3090 с 24 ГБ GDDR6X памяти стоит менее 60 тысяч рублей. Невероятное низкая цена, если учесть, что в пик бума майнинга в прошлом году она стоила более 300 тысяч рублей, а топовые версии с "жирным охладом" и все 400 тысяч. Многие разменивали свои поддержанные автомобили, чтобы приобрести RTX 3090, на тот момент показывающую просто фантастическую прибыль в сутки. Две таких карты легко покрывали полторы месячные зарплаты рабочего в регионе.

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Другие карты тоже стремительно дешевеют, так что каждый теперь может воспользоваться скидкой в 80%. Досадно только владельцам карт, купивших их ранее по баснословному прайсу. Ведь они потеряли на этом много денег и впустую гоняли горячий сухой воздух по квартире, а также слушали громкий шум вентиляторов, нарушающий покой и здоровый сон.