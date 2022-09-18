Причина банальна — нет спроса.

Финансовый директор Western Digital, одного из лидеров рынка накопителей, высказал мнение, что, вероятно, WD по итогам года уйдет в минус. Виной всему стали рухнувшие продажи SSD, из-за которых компании пришлось сильно снижать цены. Причем затронуло падение не только Western Digital, но и ее основного конкурента — Seagate.

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Облачные провайдеры, с которыми сотрудничали производители, существенно сократили объем закупок на фоне нестабильной экономической ситуации в мире. В последнее время наблюдается тенденция к снижению спроса на облачные услуги, и гиганты вроде Amazon Web Services, Google Cloud или Microsoft Azure стали более внимательно относиться к расширению мощностей.

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Частично проблему провайдеры закрыли путем увеличения сроков эксплуатации оборудования. Увеличение затрат на электроэнергию также сыграло в этом свою роль. Традиционно прибыльный Китай не сильно выделился из общей картины. Ожидается, что в третьем квартале цены на память NAND упадут на 8-13%, и пока данный тренд сохраняется.