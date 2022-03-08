Не только лишь все могут их приобрести.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

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В последнее время цены на видеокарты в России демонстрируют небывалый рост. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, майнинг всё еще приносит существенные доходы, несмотря некоторое снижение. Во-вторых накладывает свой отпечаток глобальный кризис полупроводников, отчего предложение всё еще не достаточное для удовлетворения спроса.

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Ко всему прочему компьютерные энтузиасты ощутили на себе влияние курса рубля по отношению к валюте. Все магазины страны в одночасье взвинтили цены на видеокарты в несколько раз, а кое-где практически на порядок.









Так небезызвестный реселлер "Nix" решил, что справедливая стоимость ASUS GeForce RTX 3080 Strix должна равняться 1 млн рублей! Вероятно, магазин мог подумать, что семизначные суммы отпугнут потенциальных покупателей, поэтому установил символическую скидку, как давно делают все.

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Разумеется, большинству жителей РФ данная сумма покажется заоблачной. Однако, это рынок, и в условиях прекращения поставок видеокарт последние достанутся не "только лишь всем", а только тем, кто докажет рублем, что имеет право обладать техническими новинками.