В последнее время цены на видеокарты в России демонстрируют небывалый рост. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, майнинг всё еще приносит существенные доходы, несмотря некоторое снижение. Во-вторых накладывает свой отпечаток глобальный кризис полупроводников, отчего предложение всё еще не достаточное для удовлетворения спроса.
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Ко всему прочему компьютерные энтузиасты ощутили на себе влияние курса рубля по отношению к валюте. Все магазины страны в одночасье взвинтили цены на видеокарты в несколько раз, а кое-где практически на порядок.
Так небезызвестный реселлер "Nix" решил, что справедливая стоимость ASUS GeForce RTX 3080 Strix должна равняться 1 млн рублей! Вероятно, магазин мог подумать, что семизначные суммы отпугнут потенциальных покупателей, поэтому установил символическую скидку, как давно делают все.
Разумеется, большинству жителей РФ данная сумма покажется заоблачной. Однако, это рынок, и в условиях прекращения поставок видеокарт последние достанутся не "только лишь всем", а только тем, кто докажет рублем, что имеет право обладать техническими новинками.