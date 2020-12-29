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Как известно, 23 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) организовала иск к исполнительному директору и основателям криптовалюты Ripple (XRP). Суть заявления сводится к тому, SEC признает токены XRP незарегистрированными ценными бумагами, которые указанные лица продавали на протяжении продолжительного периода времени.

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На этом фоне, согласно данным, приведенным на сайте CoinGecko, стоимость криптовалюты за последние семь дней обвалилась на более чем 60%.

Одна из крупнейших торговых площадок Coinbase остановила торги по парам с XRP. Также поступила и платформа OKCoin. Многие финансовые учреждения, работающие с криптоактивами, прекратили использовать Ripple в своих операциях.

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Несложно догадаться, что данное событие стало полной неожиданностью для участников рынка, инвестировавших свои сбережения в XRP, и одномоментное падение котировок застало многих врасплох.

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С учетом того, многие площадки предоставляют возможность использования финансового рычага для маржинальной торговли, вероятно, что значительная часть трейдеров понесла колоссальные убытки на резких скачках курсов, вплоть до полного исчерпания имеющихся средств.

В сообществе майнеров данную новость встретили крайне положительно, поскольку с технической точки зрения Ripple действительно не в полной мере соответствует принципам, на которых базируются криптовалюты, так что позиция первых так или иначе совпадает с таковой у SEC.