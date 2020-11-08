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Широко известный в узких кругах портал OpenBenchmarking.org провел широкомасштабное тестирование новых процессоров Ryzen, включающее в себя также прогон в игровых бенчмарках.

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По сумме всех результатов новейший CPU среднего сегмента Ryzen 5600X опередил десятиядерного флагмана Core i9-10900K почти на 3,5%. При этом средневзвешенное энергопотребление всей системы уложилось в 113,5 Вт.

Данные о том, сколько потребляла система с оппонентом, не приводятся, но можно предположить, что это число существенно выше. Старшие в линейке Ryzen 5900X и Ryzen 5950X увеличили отрыв на 2,4% и 2,9% соответственно, потребляя 146,2 и 146,7 Вт суммарно с системой.

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Авторы не указали общий результат для игровых тестов, а лишь для каждой игры в отдельности, но взяв в руки калькулятор можно легко подсчитать, что здесь Ryzen 5600X показал на 4,6% лучший результат, чем у Core i9-10900K.

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Opensource сообщество не склонно к затуманиваю сознания и во всем стремится получать достоверные результаты. Таким образом, проведенное тестирование окончательно утверждает превосходство архитектуры Zen 3 над Coffee Lake не только в рабочих задачах, но и в играх.





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Источник: OpenBenchmarking.org