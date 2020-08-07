3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
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"Лох не мамонт, не вымрет" - вечная притча продавцов всех мастей, которую они готовы повторять как мантру, особенно по душе любителям впарить устаревшее барахло за конский ценник.
Поэтому, как благоразумному гражданину Вам необходимо избегать подобно рода "дельцов" и обходить из за километр, иначе можно не только испортить себе настроение, но и попасть на бешенные бабки.
Итак, давайте же узнаем, почему приобретать ПК барахло не только вредно для личного и семейного бюджета, но и смертельно опасно.
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Первая причина - потеря уважения к себе
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Приобретение бывших в употреблении комплектующих являет собой полное морально неуважение покупателя к себе, как к личности. Ведь вы, по сути, показывате всем, и в первую очередь себе, что не можете купить новую вещь, то есть вы материально несостоятельное лицо.
Практически все б/у комплектующие носят на себе следу жизнедеятельно предыдущего владельца. Пыль, грязь, волосы из оперделенных мест, различные выделения, всё это вы приобретаете вместе с вещью. Отвратительна даже сама мысть о покупке чего-либо подобного.
Отчасти это шаг на пути к моральному разложению и развитию комплекса неполноценности. Ежедневное пользование старым, ушатанным оборудованием может привести к таким вопросам, как "неужели я достоин вот такого?" или "ну и корыто, жаль, что мне приходится донашивать обноски". Тут и до Кащенко недалеко.
Вторая причина - огромный урон по здоровью
Органические элементы, описанные в первой причине, являются особо опасными, и в подавляющем большинстве случаев могут рассматривать как самое настоящее биологическое оружие.
Хорошо упакованный товар неделями колесит по стране от продавца к покупателю. Это идеальные условия для развития болезнетворных бактерий, кишечной палочки и других организмов, вызывающих смертельно опасные заболевания.
И, если закаленный рентгеном ЭЛТ-мониторов организм старого компьютерщика еще может противостоять всем этим угрозам, то у новичков практически нет шансов на спасение. Проникнув в жилище нового владельца, микробы стремительно разносятся по всему дому вентиляторами, установленными в корпусе ПК.
Третья причина - мнимая экономия
Ну и, наконец, самая очевидная причина - это удар по финансовой благосостоятельности покупателя. Во-первых, более 99% б/у комплектующих содержат дефекты, ведующие к другим поломкам и полному выходу товара из строя.
Так отломившиеся куски вентиляторов видеокарт повреждают материнские платы, которые в последствии не поддаются восстановлению в домашних условиях, а ремонт не имеет смысла из-за того, что его стоимость превышает стоимость платы.
Разница между новой и старой вещью составляет несколько тысяч рублей, но люди упорно продолжают натыкаться на грабли. Остутствие гарантии, упаковки, неполная комплектация, частично неработающее оборудование, использование в экстремальных условиях, влияющее на работоспособность, стоит ли это экономии? Мне кажется, что нет.
Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох - постоянно. Перестаньте постоянно платить за полуразложившееся барахло, на которое не поведется даже бомж с подворотни, и вы станете значительно богаче.
Приобретение новых комплектующих для ПК - это залог сохранения как психического, так и финансового благополучия и здоровья.
К сожалению, мы еще не полностью избавились от вторички, но я уверен, настанет тот час, когда за торговлю б/у комплектующими законом будет установлено суровое наказание, и мы, наконец, сможем вздохнуть свободно.
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