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"Лох не мамонт, не вымрет" - вечная притча продавцов всех мастей, которую они готовы повторять как мантру, особенно по душе любителям впарить устаревшее барахло за конский ценник.

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Поэтому, как благоразумному гражданину Вам необходимо избегать подобно рода "дельцов" и обходить из за километр, иначе можно не только испортить себе настроение, но и попасть на бешенные бабки.

Итак, давайте же узнаем, почему приобретать ПК барахло не только вредно для личного и семейного бюджета, но и смертельно опасно.

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Первая причина - потеря уважения к себе

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Приобретение бывших в употреблении комплектующих являет собой полное морально неуважение покупателя к себе, как к личности. Ведь вы, по сути, показывате всем, и в первую очередь себе, что не можете купить новую вещь, то есть вы материально несостоятельное лицо.

Практически все б/у комплектующие носят на себе следу жизнедеятельно предыдущего владельца. Пыль, грязь, волосы из оперделенных мест, различные выделения, всё это вы приобретаете вместе с вещью. Отвратительна даже сама мысть о покупке чего-либо подобного.

Отчасти это шаг на пути к моральному разложению и развитию комплекса неполноценности. Ежедневное пользование старым, ушатанным оборудованием может привести к таким вопросам, как "неужели я достоин вот такого?" или "ну и корыто, жаль, что мне приходится донашивать обноски". Тут и до Кащенко недалеко.





Вторая причина - огромный урон по здоровью









Органические элементы, описанные в первой причине, являются особо опасными, и в подавляющем большинстве случаев могут рассматривать как самое настоящее биологическое оружие.

Хорошо упакованный товар неделями колесит по стране от продавца к покупателю. Это идеальные условия для развития болезнетворных бактерий, кишечной палочки и других организмов, вызывающих смертельно опасные заболевания.

И, если закаленный рентгеном ЭЛТ-мониторов организм старого компьютерщика еще может противостоять всем этим угрозам, то у новичков практически нет шансов на спасение. Проникнув в жилище нового владельца, микробы стремительно разносятся по всему дому вентиляторами, установленными в корпусе ПК.





Третья причина - мнимая экономия









Ну и, наконец, самая очевидная причина - это удар по финансовой благосостоятельности покупателя. Во-первых, более 99% б/у комплектующих содержат дефекты, ведующие к другим поломкам и полному выходу товара из строя.

Так отломившиеся куски вентиляторов видеокарт повреждают материнские платы, которые в последствии не поддаются восстановлению в домашних условиях, а ремонт не имеет смысла из-за того, что его стоимость превышает стоимость платы.

Разница между новой и старой вещью составляет несколько тысяч рублей, но люди упорно продолжают натыкаться на грабли. Остутствие гарантии, упаковки, неполная комплектация, частично неработающее оборудование, использование в экстремальных условиях, влияющее на работоспособность, стоит ли это экономии? Мне кажется, что нет.

Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох - постоянно. Перестаньте постоянно платить за полуразложившееся барахло, на которое не поведется даже бомж с подворотни, и вы станете значительно богаче.





Приобретение новых комплектующих для ПК - это залог сохранения как психического, так и финансового благополучия и здоровья.

К сожалению, мы еще не полностью избавились от вторички, но я уверен, настанет тот час, когда за торговлю б/у комплектующими законом будет установлено суровое наказание, и мы, наконец, сможем вздохнуть свободно.