Самый недорогой графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX, продающийся в рознице, протестировали в недавно вышедших требовательных играх

Youtube-канал Iceberg Tech провел шуточный опрос с четырьмя вариантами на тему: какую видеокарту можно считать наихудшей в истории. И победителем в нем стала GeForce RTX 3050 6 ГБ, которая является самым недорогим вариантом современного GPU. Как отметили в ролике, GeForce RTX 3050 6 ГБ имеет множество недостатков.

Изображение: ChatGPT

Она построена на устаревшей архитектуре NVIDIA Ampere, имеет всего 6 ГБ VRAM, уступает по производительности модели на 8 ГБ, не поддерживает DLSS FG и продается по MSRP спустя 2+ года после выхода. Кроме того, ее наделили урезанным до 8 линий интерфейсом PCI-E 4.0. Тем не менее, прямо сейчас GeForce RTX 3050 6 ГБ — это самая дешевая видеокарта GeForce RTX, которую можно купить новой в магазине. И было бы несправедливо не оценить ее потенциал в современных играх.

Изображение: YouTube-канал Iceberg Tech

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В Iceberg Tech решили уважить геймеров с ограниченным бюджетом и прогнали GeForce RTX 3050 6 ГБ в AAA-проектах последних лет. Причем сделали это не на топовом ПК, а на системе с Ryzen 5 5500X3D и 32 ГБ DDR4-3600, которая по характеристикам более приближена к народным сборкам.

По завершении испытаний был сделан вывод, что GeForce RTX 3050 6 ГБ, несмотря на свои особенности, вполне успешно справляется с игровыми новинками. Конечно, в большинстве случаев приходится жертвовать качеством графики, снижая настройки и отключая трассировку лучей.

Но, тем не менее, никакого слайд-шоу не наблюдается даже в последних тайтлах 2026 года. К примеру, средняя частота кадров в 007 First Light составила довольно бодрые 34 FPS, а минимальная — все еще комфортные 28 FPS. И всё это на CPU среднего ценового диапазона с памятью DDR4. В общем, как указали в Iceberg Tech, GeForce RTX 3050 6 ГБ — это далеко не худшая видеокарта всех времен. Ее можно было бы считать достойным продолжателем дела GeForce GTX 750 Ti, если бы цена была ниже на 30%.