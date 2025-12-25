Производительность Xeon 654 в однопотоке не внушает трепета

Компьютерные энтузиасты предвкушают скорый выход платформы LGA 4710 и новейших HEDT-процессоров Granite Rapids-WS. Они должны заменить собой линейку Xeon W на базе Sapphire Rapids.

Новая серия CPU для рабочих станций будет разделена на сегменты. В среднем будут располагаться модели с поддержкой 4-канальной DDR5 и 80 линий PCI-E 5.0, а в верхнем — имеющие 8 каналов памяти и 128 линий.

В сеть уже просочились результаты тестов производительности младшего Xeon 654 с 18-ю ядрами и 36-ю потоками. Достижения были зафиксированы базой данных PassMark, что намекает на их правдоподобность.

Согласно полученным данным, новинка за $1300 в однопоточном режиме набрала всего 3766 баллов, что всего на 1,6% больше, чем у народного Core i5-14400F. В многопоточной нагрузке количество баллов значительно возросло, дойдя до 61351. Впрочем, такой показатель все равно не способен удивить, поскольку тот же Core Ultra 9 285K за $510 быстрее на 9,9%.

Конечно, подобное сравнение не совсем корректно, учитывая преимущества Granite Rapids-WS, недоступные Arrow Lake-S. Профессионалы выбирают HEDT CPU не за чистую производительность, а за способность стабильно переваривать огромные объемы информации в тяжелом ПО.

