По производительности видеокарта достигнет уровня GeForce RTX 4060 и будет стоит дешевле нее

Геймеры с ограниченным бюджетом замерли в ожидании новой "народной" видеокарты GeForce RTX 5050. Хотя ее характеристики до сих пор официально не раскрыты компанией NVIDIA, издание WCCFtech решило собрать воедино все известные сведения о грядущей новинке.

GeForce RTX 5050 будет заменять GeForce RTX 4050, которая не появилась на десктопах, но присутствует в ноутбуках. Последний раз NVIDIA предложила ПК-игрокам бюджетный графический ускоритель в 2022 году, и им тогда стала GeForce RTX 3050. В этот раз позиционирование GPU не изменится — он все так же будет ориентирован на мониторы с разрешением 1080p.

Известно, что GeForce RTX 5050 будет основана на ГП GB207-300-A1, а по количеству CUDA-ядер она будет равна GeForce RTX 3050 и 4050. Только на этот раз используется более производительная архитектура, обладающая помимо повышенных скоростных характеристик увеличенным уровнем энергоэффективности.

GeForce RTX 5050 будет базироваться на плате PG152-SKU50 и получит 8 ГБ VRAM. С типом памяти еще до конца не определились. Одни источники говорят о GDDR7, другие рапортуют о сохранении устаревшей GDDR6. В то же время мобильную GeForce RTX 5050 с большей долей вероятности оснастят GDDR7. Также известно, что мобильная версия не будет отличаться по основным спецификациям от десктопной.

Если GeForce RTX 5050 получит GDDR7, то скорость VRAM увеличится до 28 ГБит/с. В противном случае, с GDDR6, цифры упадут до 20 ГБит/с. Это выше, чем у серии GeForce RTX 40, но все равно может существенно замедлить видеокарту.

Объем VRAM не вырастет относительно GeForce RTX 3050 и составит все те же 8 ГБ. Причем мобильный чип сможет довольствоваться таким же количеством гигабайт видеопамяти. Это на 2 ГБ больше, чем у GeForce RTX 4050 с ее 6 ГБ GDDR6.

Ранее опубликованные отчеты указывают на то, что TDP GPU GB207 составит 130 Вт. Однако утекший в сеть грузовой манифест говорит о TDP в 100 Вт. Обычно ноутбучные чипы имеют меньшее тепловыделение, следовательно, GeForce RTX 5050 Mobile может быть еще более энергоэффективной.

Наконец, когда дело доходит до производительности, GeForce RTX 5050 приближается к GeForce RTX 4060 и заметно превосходит GeForce RTX 4050. В синтетическом тесте Geekbench 6 OpenCL видеокарта набрала 88 727 баллов, что на 11% выше, чем у GeForce RTX 4050. Впрочем, подобные испытания зачастую не отражают положение дел в играх.

Пусть GeForce RTX 5050 и уступает GeForce RTX 4060 по количеству CUDA-ядер, улучшенная архитектура и более быстрая VRAM способствуют росту производительности и могут дать первой преимущество. Как уже было сказано, новинка рассчитана на разрешение 1080p, и применение её в 1440p неэффективно, так как ограничивается объемом видеопамяти.

MSRP видеокарты предварительно оценивается в $249. В любом случае, она не должна быть дороже, так как GeForce RTX 5060 стоит $299. GeForce RTX 5050 имеет на 50% меньше CUDA-ядер, чем более старшая модель, и более медленную память GDDR6, так что рекомендованный прайс в $200 выглядел бы более приемлемым.

Старт продаж GeForce RTX 5050 намечен на июль 2025 года, а мобильный GPU выйдет уже 24 июня. С доступностью карты на рынке проблем возникнуть не должно, но цены на "жирные" исполнения могут достигнуть отметки в $299, пересекаясь с наиболее бюджетными версиями GeForce RTX 5060.