В 2005 году NVIDIA выпустила GeForce 7800 GTX, которая в вариации с 512 МБ GDDR3 была названа Tom's Hardware самой производительной видеокартой

Издание Tom's Hardware выделило место на своем сайте под освещение 20-летия GeForce 7800 GTX. Хотя данная видеокарта и забыта многими, она знаменует большой шаг вперед в сфере графики на ПК. GPU GeForce 7800 GTX построен на архитектуре Nvidia Curie, которая позволила внести ряд новых функций, включая HDR освещение.

Карта получилась довольно мощной за счет аппаратных улучшений. Она не только предложила прирост относительно предыдущего поколения GeForce 6000, но и во многих случаях обходила ATI Radeon X1800XT.

На тот момент NVIDIA "зарядила" за GeForce 7800 GTX внушительные $599, открывая дорогу к еще большему повышению MSRP в GeForce 8000-й серии. За обозначенную сумму геймеры получали графический процессор G70 с 302 млн транзисторов, выполненный по 110 нм техпроцессу, и 256 МБ видеопамяти GDDR3.

GPU мог похвастать 24 пиксельными и 8 вершинными шейдерами, что было заметным шагом вперед. Для сравнения, топовая GeForce 6800 Ultra за $499 несла на борту всего 16 пиксельных и 6 вершинных шейдеров.

ATI усилила натиск, выкатив Radeon X1800XT, но GeForce 7800 GTX успешно выдержала конкуренцию за счет появления модификации с 512 МБ VRAM. После обширных испытаний, проведенных Tom's Hardware, она получила звание "нового чемпиона графики". Также можно отметить, что GPU RSX в PlayStation 3 представляет собой видоизмененную версию GeForce 7800 GTX.