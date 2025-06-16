Новые CPU получат существенную прибавку по количеству ядер

Сеть продолжает пополняться более подробными деталями о новой линейке десктопных процессоров Intel, что намекает на скорое завершение цикла их проектирования. Выход следующего поколения CPU от "синего лагеря" ожидается во второй половине 2026 года, и модельный ряд будет более расширенным, чем в случае с Arrow Lake-S.

Впрочем, возвращаться к монолитной конструкции чипа не планируется. Грядущие Nova Lake-S основаны на той же плиточной компоновке, на которой базируется текущее поколение. За исключением того, что к P и E ядрам добавятся также сверхэнергоэффективные LP-ядра.

Флагман, стоящий на самой вершине, будет именоваться Core Ultra 385K. Он получит 16 P-ядер, 32 E-ядра и 4 LP-ядра, что в сумме дает внушительные 52 ядра. TDP наиболее мощной новинки составит 150 Вт. Это больше, чем 125 Вт у Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K, и соответствует уровню тепловыделения Core i9-14900KS.

У стоящего ниже в иерархии Core Ultra 7 всего на 2 P-ядра и 8-E ядер меньше, но сохранен TDP в 150 Вт. По всей видимости, данный вариант CPU может быть наиболее оптимальным с точки зрения цены и производительности, если ориентироваться на топовые игровые сборки ПК.

Идущие далее Core Ultra 5 обладают 8 P-ядрами, что дает как минимум +33% к характеристикам Core i5-14600K и Core Ultra 5 245K. Фактически, новые средне-бюджетные "камни" смогут практически полноценно заменить нынешние флагманы. Также в линейке существует Core Ultra 5 с 6 P-ядрами, и не исключено его попадание в категорию наиболее выгодных недорогих геймерских ЦП.

Замыкают новую серию процессоры Core Ultra 3 с 4 P-ядрами. Несмотря на малое количество производительных юнитов, бюджетные CPU, наконец, получили в свое распоряжение E-ядра. Это частично компенсирует их невысокую производительность и предположительное отсутствие HT в новом поколении.