Связку из FX-6330 и Radeon RX 9060 XT проверили в современных играх, чтобы оценить влияние устаревшего ЦП на FPS

Сценарий того, что кто-то всерьез отважится на установку новой средне-производительной Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в древнюю сборку ПК, маловероятен. Но многим хотелось бы узнать, как повлияет слабый ЦП на FPS, выдаваемый данной видеокартой. И обладающий необходимыми ресурсами блогер с ютуб-канала RandomGaminginHD решил проверить теорию на практике, опубликовав свой тест в сети.

За основу был взят комплект с процессором AMD FX-6330, который отличается от FX-6300 немного бо́льшими частотами. Эксперт разогнал "камень" до 4,5 ГГц со штатным, довольно массивным кулером, водрузил Radeon RX 9060 XT 16 ГБ на материнскую плату и прогнал на тестовом ПК современные игры в разрешении 1440p.

Counter-Strike 2 — один из самых актуальных бенчмарков для CPU внутри конкретного лагеря показал, что FX-6330 довольно слаб для данной онлайн-пострелушки. Средняя частота кадров находилась на уровне 37 FPS с падениями до 19 FPS. Для сравнения, тот же Core i9-14900K выдавал 241 AVG FPS и 161,7 0.1% FPS.

Впрочем, одиночные проекты были более благосклонны к получению приемлемого фреймрейта. Так, в Kingdom Come: Deliverance II на высоком пресете графики процессор выжал неплохие 49 FPS, уступив топовому Core i9 всего на 60%. Cyberpunk 2077 также летал с 37,2 FPS на ультра настройках, а активация генератора повысила частоту кадров до внушительных 62 FPS.

Red Dead Redemption 2 без проблем пошла с 50 FPS на высоких настройках с качеством текстур "Ultra". А в GTA V Enhanced на пресете "Very High + RT", с генератором, но без апскейлера, удалось получить 41 FPS. Завершающая тест Apex Legends показала 104 FPS на настройках "Highest". Кажется, что это много, но на самом деле видеокарта не загружена даже на 50%, поскольку Core i9-14900K здесь выдает 230,6 FPS.

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Специалист не стал специально грузить CPU ультратяжелыми тайтлами, с которыми он явно не справится. Вместо этого стояла цель показать, на что реально способен FX-6330 в 2025 году. И вывод был сделан таков, что пока к геймеру едет новый, более актуальный, ЦП, он вполне может занять время некоторыми современными играми.