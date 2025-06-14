Новый процессор станет хорошим вариантом для повышения игровой производительности платформы AM4

Миновало полгода с той поры, как последний раз было известно о появлении на рынке нового процессора от AMD для геймеров с ограниченным бюджетом. Ryzen 5 5500X3D стоимостью менее $200 должен был дополнить модельный ряд CPU для платформы AM4.

Казалось, что надежда на его выход утеряна, но прежние слухи теперь стали реальностью. Инсайдер под ником Zed__Wang выложил пост в соцсети X (запрещена в РФ) о том, что заметил процессор на сайте AMD.

Ryzen 5 5500X3D представляет собой новый 6-ядерный 12-поточный "камень", построенный на архитектуре Zen 3 и выполненный по 7 нм техпроцессу. Базовая частота ЦП равна 3 ГГц, а турбо-частота — 4 ГГц. Для сравнения, Ryzen 5 5600X3D развивает 3,3 ГГц и 4,4 ГГц соответственно.

Но, пожалуй, главным преимуществом Ryzen 5 5500X3D станет наличие внушительного объема L3-кеша в 96 МБ. Это в 3 раза больше, чем у Ryzen 5 5600, и в 6 раз, чем у Ryzen 5 5500. В результате новый процессор станет одним из наиболее выгодных способов максимально повысить FPS на платформе AM4 и сможет "раскочегарить" средне-производительные видеокарты последних поколений, такие как GeForce RTX 5070.

Рациональность апгрейда CPU можно будет оценить после того, как станет известна стоимость CPU. Но, к сожалению, пока ни один мировой ритейлер не установил даже предварительный прайс на Ryzen 5 5500X3D.