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NVIDIA и Mediatek разрабатывают APU с ARM-ядрами и графикой Blackwell для портативных ПК
Тестовым полигоном выступят ноутбуки Dell Alienware

В последнее время наблюдается стремительное развитие сегмента мобильных процессоров, что в немалой степени является заслугой AMD и Intel. "Красный" лагерь здесь особо отличился, выпустив быстрые Phoenix, Strix Point и Strix Halo, тем самым подняв уровень производительности компактных ПК до новых высот.

Как сообщает Taiwan Economic Daily, NVIDIA в партнерстве с Mediatek планирует потеснить мастодонтов рынка путем создания специализированного APU для ноутбуков, а первыми устройствами на его базе станут портативные ПК серии Alienware от Dell.

Слухи о новом чипе распространялись по сети еще с прошлого года, и тогда говорилось о концепции ARM-процессора для ПК. Но с тех пор планы изменились, и обе стороны договорились о производстве APU, состоящего из CPU на базе ARM и графического ядра семейства Blackwell.

Первичный запуск новинки на платформах Dell объясняется успешным партнерством данной фирмы с "зеленым" лагерем по части внедрения GPU Blackwell Ultra. Dell построила для NVIDIA серверные стойки PowerEdge AI на базе платформы NVIDIA HGX B300, объединяющей множество графических процессоров в единый кластер.

Учитывая данный опыт, NVIDIA решила протестировать внедрение ARM APU с iGPU Blackwell на устройствах Dell Alienware, прежде чем они попадут к другим партнерам и получат более широкое распространение. К сожалению, характеристики нового чипа пока неизвестны, но, в любом случае, компаниям придется постараться, чтобы обойти решения от AMD и Intel по показателю производительности на ватт.

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#nvidia #arm #apu #mediatek #dell #blackwell #alienware
Источник: wccftech.com
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