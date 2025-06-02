Компания устраняет неразбериху с функциональностью портов USB-C

Ugan Sivagnanenthirarajah, старший менеджер по продуктам в Microsoft, спросил читателей своего блога, устали ли они от разнобоя в функциональности портов USB-C. Описывая проблему, он приводит пример того, как при попытке вывести изображение на дисплей, он остается пустым, и говорит, что подобное все еще случается.

Причем дело не в самом порте, а в хаосе, который возник в процессе реализации возможностей USB-C на ПК. Другими словами, не все порты по поддерживаемым функциям совместимы друг с другом. Microsoft взялась устранить данную проблему посредством реализации инициативы Windows Hardware Compatibility Program (WHCP).

В результате порты USB-C в текущих и будущих сертифицированных ноутбуках и планшетах с Windows 11 24H2 будут поддерживать передачу данных, зарядку и вывод изображения. Это означает, что пользователям больше не придется гадать, какие функции поддерживает тот или иной порт. И подключать дисплей к устройствам можно будет с любой стороны.

Кроме того, по новым правилам порты USB-C со скоростью 40 Гбит/с будут полностью совместимы с USB4 и Thunderbolt 3. Microsoft привела таблицу, на которой видны различия между уровнями поддержки различных версий USB-C.

На ней видно, что мощность зарядки и количество поддерживаемых дисплеев может отличаться. Но вывод изображения хотя бы на один дисплей с базовым уровнем качества картинки гарантированно должен работать на всех портах с WHCP.