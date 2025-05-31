Новая среднебюджетная видеокарта от NVIDIA оказалась гораздо быстрее, несмотря на меньший объем VRAM

Видеокарта GeForce RTX 5060 наделала немало шума в медиапространстве, и по этому показателю может посоперничать с GeForce RTX 5090. NVIDIA не слишком приветствовала публикацию тестов новинки до и во время ее выхода на рынок. И как оказалось, это было лишним, поскольку по производительности GeForce RTX 5060 значительно опережает многие популярные решения.

Например, "народную" GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Казалось бы, превосходство по VRAM должно давать "старушке" преимущество, но этого, к сожалению, не происходит, в чем убедился ютуб-канал Testing Games, сравнивший два среднебюджетных GPU в современных AAA-играх.

Наибольший отрыв от соперницы GeForce RTX 5060 продемонстрировала в Black Myth: Wukong. Здесь разница между картами составила внушительные 54% — 40 FPS против 26. Минимальная дельта была выявлена в Ghost of Tsushima. В данном проекте GeForce RTX 3060 сократила отставание до 35%.

Популярный Cyberpunk 2077, в котором на графический процессор ложится большая нагрузка, показал 49%-й перевес в сторону GeForce RTX 5060. А в свежевышедшей Oblivion Remastered на базе Unreal Engine 5 новая видеокарта была бодрее на 50%.

В итоге GeForce RTX 3060 смогла выдать в среднем 55 FPS, а GeForce RTX 5060 показала 81 FPS. Таким образом, разница по среднеарифметическому фреймрейту составила 47,3%.

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