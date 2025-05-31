Данное изменение не повлияет на функциональность Dynamic Island

Появившийся в 2022 году Dynamic Island в iPhone 14 Pro / Max заменил "монобровь", что стало шагом вперед с точки зрения экономии полезной площади экрана. С течением времени интерес к "пилюлеобразному" вырезу ослаб, поскольку между различными поколениями смартфонов с ней не было значительных изменений во внешнем виде.

К счастью, Apple планирует внедрить в iPhone 17 новую технологию под названием "metalens", с помощью которой удастся сократить размер датчика FaceID, что в итоге приведет к уменьшению текущих габаритов Dynamic Island.

Подобно тому, как Apple внедрила Dynamic Island во всю линейку iPhone 15, в линейке iPhone 17 вырез уменьшенного формата получат также все модели, включая базовую. Об этом оповестил общественность аналитик GF Securities Джефф Пу, внеся изменения в свою запись на ресурсе 9to5Mac.

Таким образом, хотя iPhone 17 не получит прироста производительности относительно iPhone 16 из-за наличия в нем того же процессора Apple A18, в плане привлекательности внешнего вида он станет чуть лучше предшественника. Впрочем, повышения функциональности уменьшенного выреза можно не ожидать, поскольку Dynamic Island способен менять размер в зависимости от происходящего в ОС.

Также ранее стало известно о сохранении в iPhone 17 объема оперативной памяти в 8 ГБ. В результате с учетом отсутствия различий по железу с iPhone 16, новая модель "яблочного" смартфона будет скорее косметическим обновлением.