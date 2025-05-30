Компания сделает это скорее "для галочки"

Информация о появлении обновленных версий процессоров Arrow Lake-S давно муссировалась в сети, но теперь появилось еще больше доказательств того, что скоро они прибудут на полки магазинов. Инсайдер под ником "Momomo_US" поделился с сообществом изображением блок-схемы материнской платы W880, на котором указана поддержка Arrow Lake-S и Arrow Lake-S Refresh.

Платформа Arrow Lake-S Refresh будет распространяться не только на десктопные Arrow Lake-S, но и на мобильные Arrow Lake-HX. Некоторое время назад стало известно, что обновление не принесет существенного прироста производительности за счет прироста IPC, а будет заключаться в повышении частот и улучшении скоростных характеристик NPU.

Также маловероятно появление в линейке новых моделей, поскольку платформа Arrow Lake-S рассчитана максимум на 8 P-ядер и 16 E-ядер. "Рефреши" сохранят совместимость с материнскими платами 800-й серии, что следует из упоминания в руководстве чипсета W880. Предельный уровень TDP в 125 Вт для значения PL1 также останется прежним. В целом, Arrow Lakes-S Refresh станут последними CPU для сокета LGA 1851, а Nova Lake-S будут совместимы уже с LGA 1954.

Из этого следует, что платформа LGA 1851 пробудет на рынке всего несколько лет. Геймеры холодно встретили процессоры Core Ultra, так как они не давали преимуществ в скорости относительно Core на базе LGA 1700. Поэтому многие сборщики решили проигнорировать новинку, что стало причиной снижения стоимости топового Core Ultra 7 265K/KF ниже отметки в $300.