Компания упомянула данный процессор на своем сайте

Презентация процессоров Ryzen 9000G на Computex 2025 не состоялась, что могло расстроить часть компьютерных энтузиастов. Некоторые подробности о чипах Strix Point Refresh, они же Gorgon Point, уже известны, но не благодаря основной пресс-конференции, а тому, что о них рассказали небольшой группе СМИ и китайским партнерам AMD.

К большому сожалению, пока достоверно неизвестно, будут ли Ryzen 9000G основаны на Strix Point. Ryzen с приставкой G относится к тем APU, на которых можно запускать современные игры, в отличие от обычных Ryzen с базовым iGPU, способных разве что выводить изображение на монитор.

APU AMD на базе Zen 5 пока еще не доступны. В настоящий момент на рынке представлены Ryzen 8000G на архитектуре Hawk Point, то есть относящиеся к поколению Zen 4 с графикой RDNA 3. Между тем, с тех пор как AMD выпустила мобильные APU Zen 5 Strix Point / RDNA 3.5, миновал уже год.

Но похоже, что AMD произведет Ryzen 9000G, о чем свидетельствует обновление сайта Gigabyte. Согласно ему, материнские платы с чипсетом B650 от данного вендора получили поддержку Ryzen 9000G. Правда, установка новых процессоров может потребовать обновления BIOS.

Также недавно стало известно о прекращении выпуска чипсетов B650 и сосредоточении AMD на производстве B850. В любом случае приятно осознавать, что даже устаревающие наборы логики продолжают поддерживать новые «камни».