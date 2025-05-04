Эксперты обнаружили заметное падение производительности GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти, если не использовать её с PCI-E 5.0

Сейчас GeForce RTX 5060 Ti находится в зоне внимания компьютерной прессы, что неудивительно, учитывая её бо́льшую доступность для народных масс по сравнению с более дорогой GeForce RTX 5070. Издания и блогеры наперебой выпускают свои тесты и обзоры, не особо отличающиеся друг от друга.

В этом контексте выделился профильный онлайн-журнал ComputerBase, решивший проверить влияние версии шины PCI-E на производительность GeForce RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти. Согласно проведенным испытаниям, 8-гигабайтная версия может испытывать проблемы, если она используется с PCI-E 4.0.

Тестирование, проведенное в 27 играх, показало что GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ работает нормально только в 12 из них. В 11 проектах наблюдается довольно приличная потеря FPS, равная 19%. Хотя в целом геймплей при этом остается стабильным. В оставшихся 9 играх видеокарта демонстрировала или существенное падение частоты кадров, или же вовсе неиграбельный FPS.

Также в ComputerBase выявили проблему масштабирования производительности на GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ при использовании её с PCI-E 4.0 вместо PCI-E 5.0. Из-за малого объема памяти карте приходится чаще перемещать данные, и более узкий интерфейс еще сильнее замедляет её.

В среднем GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ с PCI-E 5.0 быстрее на 14-17%, но в некоторых случаях разница может быть значительно выше. В результате получается ситуация, когда видеокарта еще может что-то показать с PCI-E 5.0, но "отправляется в нокаут" с PCI-E 4.0. Общая рекомендация по итогу такова, что если и выбирать GeForce RTX 5060 Ti, то желательно с 16 ГБ VRAM, особенно если планируется использовать её с PCI-E 4.0.