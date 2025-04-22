Бюджетная серия System Power теперь поддерживает современные видеокарты

Блоки питания постепенно переходят на стандарт ATX 3.1, и практически все производители проапгрейдили свои решения в соответствии с современными тенденциями. Даже бюджетные модели начинают получать новый разъем 12V-2x6, без которого многие геймеры даже не рассматривают тот или иной БП.

Не осталась в стороне и известная в кругах энтузиастов немецкая компания be quiet!, которая, наконец, соизволила модернизировать популярную "народную" серию System Power. Ранее она хорошо себя зарекомендовала как базовый вариант для игровых ПК начального уровня, не склонный к демонстрации пиротехнических трюков.

С появлением 16-контактных разъемов серия начала устаревать, но это не было особо заметно, так как видеокарты среднебюджетного уровня все еще выпускались с 8-pin. Однако с появлением на горизонте популярных недорогих GeForce RTX 5000 вопрос совместимости стал острее. В итоге be quiet! решила, что теперь точно пора, и распаяла в System Power разъем 12V-2x6, увеличив цифровой индекс в наименовании на единицу.

В итоге получился превосходный продукт, сочетающий в себе надежность, тишину, эффективность за счет наличия сертификата 80 Plus Bronze, относительно невысокую цену, а теперь еще и совместимость с современными графическими ускорителями.

Также серия be quiet! System Power 11 U, разумеется, предлагает набор защит, включая защиту от перегрузки по току (OCP), перенапряжения (OVP), пониженного напряжения (UVP), перегрузки по мощности (OPP), короткого замыкания (SCP) и перегрева (OTP).

Новые блоки питания поступят в продажу 6 мая. Их рекомендованная цена довольно демократична: 550 Вт — $59,90, 650 Вт — $69,90, 750 Вт — $79,90.