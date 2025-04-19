Платформа LGA 1954 заменит LGA 1851, которая будет поддерживать лишь одну архитектуру CPU

Платформа LGA 1851 вышла в конце прошлого года и не покорила сердца геймеров, так как стала тестовым полигоном по обкатке плиточной компоновки "синих" CPU, а не очередным высокопроизводительным игровым решением, как ожидалось от Intel.

И похоже, что компания решила не уделять много внимания процессорам семейства Arrow Lake-S, сосредоточившись на подготовке к выходу десктопных чипов следующего поколения Nova Lake-S. Таким образом, сокет LGA 1851 пробудет на рынке недолго и будет совместим лишь одной архитектурой ЦП. На ней основаны Core Ultra 200 и их косметическое обновление Core Ultra 300, которое может быть доступно только в виде оверклокерских версий с приставками K и KF.

Intel, вероятно, с самого начала не планировала переносить архитектуру Nova Lake на сокет LGA 1851 и сразу разработала для нее сокет LGA 1954. В настоящий момент компания занимается тестированием будущей платформы для настольных ПК, на что указывает утечка из грузового манифеста.

Получается, что материнские платы на базе LGA 1851 будут поддерживать исключительно CPU Arrow Lake. Хотя, технически данная платформа совместима с Meteor Lake, которая могла бы попасть на десктопы в виде Core Ultra 100. Однако этого не произошло в связи с их низкой производительностью, так что Intel пришлось сдвинуть выход LGA 1851 почти на год.

Ожидается, что процессоры Nova Lake-S появятся на горизонте в 2026 году. Описание тестового регулятора напряжения, указанное в грузовом манифесте, говорит о продолжении использования стандарта PCI-E 5.0 в новой платформе.