Zotac повернута лицом к потенциальным потребителям свой продукции

Чем ниже графический ускоритель в иерархии NVIDIA GeForce RTX 5000, тем более вероятно, что он получит разъем 8-pin взамен 16-контактного. В случае с GeForce RTX 5060 наконец прояснилось, что все они будут оснащаться привычным типом коннектора.

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Чего не скажешь про чуть более мощную GeForce RTX 5060 Ti. MSI уже затизерила четыре своих ускорителя, три из которых несут на борту разъем 12V-2x6. Казалось, что геймеры обречены, но спасти их взялась компания Zotac, запланировавшая выпуск GeForce RTX 5060 Ti исключительно с 8-pin'овым типом подключения питания.

Все шесть вариаций новой видеокарты, три на 8 ГБ и три на 16 ГБ, будут совместимы без переходников с устаревшими БП, выполненными по стандарту ATX 2.2-2.53. Если MSI добавила 12V-2x6 в топовые исполнения GeForce RTX 5060 Ti, оставляя 8-pin только для Inspire 2X, то Zotac установила его даже в свою премиальную версию AMP.

Разъем 8-pin не только полностью подходит для 180-ваттной GeForce RTX 5060 Ti, но и дает ей бо́льшую надежность, если сравнивать с 16-контактным. 12VHPWR и 12V-2x6 при отсутствии контакта на одном или нескольких штырьках вешают нагрузку на оставшиеся, в результате чего может возникнуть оплавление.

8-пиновый коннектор в схожей ситуации просто отключается и не подает питание, так что нагрузка в нем распределяется равномерно по всем контактам. При сложении мощностей, подаваемых через 8-pin и PCI-E, получается значение в 225 Вт, которого вполне достаточно как для работы GeForce RTX 5060 Ti в стоке, так и для ее разгона.