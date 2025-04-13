Чем ниже графический ускоритель в иерархии NVIDIA GeForce RTX 5000, тем более вероятно, что он получит разъем 8-pin взамен 16-контактного. В случае с GeForce RTX 5060 наконец прояснилось, что все они будут оснащаться привычным типом коннектора.
Чего не скажешь про чуть более мощную GeForce RTX 5060 Ti. MSI уже затизерила четыре своих ускорителя, три из которых несут на борту разъем 12V-2x6. Казалось, что геймеры обречены, но спасти их взялась компания Zotac, запланировавшая выпуск GeForce RTX 5060 Ti исключительно с 8-pin'овым типом подключения питания.
Все шесть вариаций новой видеокарты, три на 8 ГБ и три на 16 ГБ, будут совместимы без переходников с устаревшими БП, выполненными по стандарту ATX 2.2-2.53. Если MSI добавила 12V-2x6 в топовые исполнения GeForce RTX 5060 Ti, оставляя 8-pin только для Inspire 2X, то Zotac установила его даже в свою премиальную версию AMP.
Разъем 8-pin не только полностью подходит для 180-ваттной GeForce RTX 5060 Ti, но и дает ей бо́льшую надежность, если сравнивать с 16-контактным. 12VHPWR и 12V-2x6 при отсутствии контакта на одном или нескольких штырьках вешают нагрузку на оставшиеся, в результате чего может возникнуть оплавление.
8-пиновый коннектор в схожей ситуации просто отключается и не подает питание, так что нагрузка в нем распределяется равномерно по всем контактам. При сложении мощностей, подаваемых через 8-pin и PCI-E, получается значение в 225 Вт, которого вполне достаточно как для работы GeForce RTX 5060 Ti в стоке, так и для ее разгона.