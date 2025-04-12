Возможность убедить пользователей перейти на сторону "синего" лагеря на фоне невысокой производительности процессоров Intel последнего поколения.

Как известно, линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 оказалась не слишком производительной, чем серьезно разочаровала многих фанатов "синего" лагеря. Они планировали перейти с Core i9-14900KS на еще более быстрый Core Ultra 9 285K, но вместо этого им пришлось выбирать Ryzen 7 9800X3D.

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В результате Intel начала терять рыночную долю, что особенно заметно на ключевом для нее китайском рынке, где доля Ryzen выросла до 50% и продолжает увеличиваться. Стремясь сохранить хоть какую-то базу приверженцев, Intel решила продвинуть среди сборщиков ПК программу Intel APO (Intel Performance Optimizations), целью которой является повышение производительности Core Ultra 200.

Intel APO представляет собой нечто среднее между заводскими настройками и ручным разгоном с тщательным подбором параметров. При этом за потребителями сохраняется гарантия. Повышение скоростных характеристик готовых ПК на Core Ultra 200 достигается путем применения оптимизированных профилей.

Они настраивают частоты P-ядер и E-ядер, скорости кольцевой шины, межсоединение UPI, связи D2D (Die-to-Die) между плитками, а также лимиты мощности PL1 и PL2. Оперативная память также бустится путем выхода за пределы профилей XMP / EXPO.

В результате повышается скорость передачи данных и снижаются тайминги. В случае с Maxsun процессор удалось разогнать на 200 МГц, а DDR5-8000 до 8400 МГц. Как заявляется, это привело к росту FPS на 10%, что довольно неплохо учитывая скромные показатели стоковых Core Ultra 200 в играх.