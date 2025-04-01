Новый способ призван упростить процесс установки WIndows без создания учетной записи в свежих сборках ОС

Несколько дней назад Microsoft позволила себе удалить популярную команду "OOBE\BYPASSNRO", которую многие пользователи использовали для обхода обязательного создания учетной записи при установке Windows. Изменение вступило в силу, начиная со сборки Windows 11 Insider Preview Build 26200.5516.

Впрочем, энтузиасты тут же нашли способ замены "bypassnro". Суть метода заключается в создании дополнительного параметра в реестре Windows. Но это было менее удобным, чем просто вызов команды, так что поиски пошли дальше.

В результате находчивый исследователь под ником Witherornot1337 нашел выход из положения и поделился им с сообществом. Он также прост, как и существовавший ранее: достаточно лишь вызвать командную строку (Shift + F10) и ввести команду "start ms-cxh:localonly".

Если Microsoft перенесет изменения из сборок Insider Preview в обычные, то найденная команда позволит обойти удаление "bypassnro" достаточно просто. Хотя, компания также может удалить и этот метод. Но даже в таком случае битва за независимость пользователей от корпоративных правил, вероятно, продолжится.

На фоне утечек данных даже из надежных сетевых хранилищ использование локальной копии ОС дает возможность защитить конфиденциальную информацию.