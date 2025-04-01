Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
iPhone 11 получит обновление до iOS 19
iPhone 11 до сих пор остается актуальным и получает последние апдейты ОС

В MacRumors поделились свежей информацией касательно того, какие смартфоны Apple получат поддержку iOS 19, выходящей осенью вместе с iPhone 17. Как сообщает издание, в закрытом аккаунте соцсети X (запрещена в РФ), ранее публиковавшем достоверные утечки, говорится, что iOS 19 не получат iPhone Xr, XS и XS Max.

Перечисленные аппараты построены на базе Apple A12 Bionic, поэтому, похоже, что в новой версии "яблочной" ОС разработчики откажутся от поддержки данного чипа. Все остальные смартфоны, которые могут запускать текущую iOS 18, смогут установить и iOS 19.

Таким образом, даже iPhone 11, вышедший в 2019 году, получит глобальный апгрейд ПО в 2025 году. То есть, пока будут выходить патчи для iOS 19 в 2026 году, Apple все еще будет поддерживать iPhone 11. В итоге к выходу iOS 20 период актуальности устройства, фактически, дойдет до внушительных семи лет.

Далеко не каждый Android-смартфон способен этим похвастаться. Конечно, iPhone 11 не получит всех фишек iOS 19, так как для этого необходим более продвинутый мобильный процессор. К примеру, для запуска системы Apple Intelligence требуется минимум Apple A17 Pro, установленный в iPhone 15 Pro.

Но, даже в таком случае владельцы iPhone 11 будут рады тому, что им пока не придется менять девайс. Что касается анонса новой ОС, то он состоится на мероприятии WWDC 9 июня.

#apple #смартфон #ios #iphone 11
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер нашел альтернативную концовку в Skyrim спустя 17 прохождений
7
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
23
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
12
Samsung предупредила покупателей об обилии на маркетплейсах подделок под брендом Galaxy
2
В России создан литограф, способный укрепить полупроводниковый суверенитет страны
2
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
8
OnePlus 13T получил улучшенную систему охлаждения
1
Ulefone запускает продажи бронированного смартфона Armor 30 Pro с батареей на 12800 мАч за 450$
+
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
Lenovo выпустила ThinkPad X9-14 с дизайном Yoga и качеством ThinkPad
+
«Белоснежка» от Disney получила худшую оценку на IMDb и провалилась в домашнем прокате
+
Coolify представила первый в мире вентилятор для ПК с эффектом голограммы
1
Процессоры Ryzen 7 9800X3D продолжают гореть на материнских платах ASRock
13
Intel заявила о повышении игровой производительности на 14,8% благодаря NPU в Core Ultra 200HX
1
Мини-ПК от GMKtec на базе Ryzen AI MAX+ 395 с GPU уровня GeForce RTX 4060 будет стоить более $2 000
1
Чипы Apple M5 вскоре появятся в iPad Pro и MacBook, однако значительное обновление будет в 2026 году
+
Windows 11 24H2 получит чёрный «экран смерти» без QR-кода и смайлика
4
Игровой геймпад Beitong BTP-HKP40A с поддержкой SparkLink готовится к выходу на рынок
1
Microsoft планирует в апреле выпустить крупное обновление для Windows 11 с новыми функциями
+
Китай разрабатывает сверхзвуковой C949, летающий дальше Concorde и тише на 95%
2

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
35
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
90
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
50
Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
15
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
23
Почему ноутбуки крайне ненадёжные устройства на примере MONSTER Tulpar T7 и MSI Alpha 15
31
Из-за нехватки энергии на юге Иркутской области может быть введен запрет на майнинг до 2031 года
6
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
9
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1

Сейчас обсуждают

Санитар 3050го
17:10
https://suno.com/song/acd6e4d9-4575-42ee-8f6a-51ab03de66d1?sh=7DyaRFfcY4uDvvN0 Шлягер сезона "Мыльные слезы"
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
Alex PAW
17:08
200% - то есть тупо получили FHD %)
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Alex PAW
17:07
то есть у вас 4к моника нет и вы не пробовали масштабировать интерфейс винды... часть программ НЕ масштабируется вообще никак или с дикими искажениями тех же шрифтов :)
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Александр Ломакин
17:07
Модули памяти достаточно высокие 44-45мм - без колхоза под этот кулер не поместятся
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Roditch
17:06
Мыло мешает. Логичнее включить dlss или fsr, плюс frame generator или afmf подрубить, если карта поддерживает.
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
hjffghhh sfhhj
17:01
Возьмём десктопную 1070 и мобильную 5600м.... В мобильной 3060 блоков как бы больше, чем в настольной, но "пачиму то" она менее производительна. Из цикла сравним гавно и палец
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Garthar
17:00
Да толку в этой памяти в принципе то. Слабо представляю кто способен заметить разницу между 592 FPS и 619. Дак мало того что способен, еще и готов выложить за эту разницу в 2 раза больше денег
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
Roditch
17:00
Играть в неродном разрешении такое себе удовольствие. Да и потери в качестве картинки будут значительно меньше, если включить dlss|fsr и frame generator (он вообще на качество не повлияет).
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
typym6ek
16:59
Ясно, спасибо за ответы. Лучше уж оставить в шкафу, как резервный вариант будет. Просто жалко продавать её за + - 25000р.
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
Алексей Курляев
16:56
Денег нет на велик, вот у него чешется anus
В России хотят запретить движение электросамокатов по тротуарам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем