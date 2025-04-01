iPhone 11 до сих пор остается актуальным и получает последние апдейты ОС

В MacRumors поделились свежей информацией касательно того, какие смартфоны Apple получат поддержку iOS 19, выходящей осенью вместе с iPhone 17. Как сообщает издание, в закрытом аккаунте соцсети X (запрещена в РФ), ранее публиковавшем достоверные утечки, говорится, что iOS 19 не получат iPhone Xr, XS и XS Max.

Перечисленные аппараты построены на базе Apple A12 Bionic, поэтому, похоже, что в новой версии "яблочной" ОС разработчики откажутся от поддержки данного чипа. Все остальные смартфоны, которые могут запускать текущую iOS 18, смогут установить и iOS 19.

Таким образом, даже iPhone 11, вышедший в 2019 году, получит глобальный апгрейд ПО в 2025 году. То есть, пока будут выходить патчи для iOS 19 в 2026 году, Apple все еще будет поддерживать iPhone 11. В итоге к выходу iOS 20 период актуальности устройства, фактически, дойдет до внушительных семи лет.

Далеко не каждый Android-смартфон способен этим похвастаться. Конечно, iPhone 11 не получит всех фишек iOS 19, так как для этого необходим более продвинутый мобильный процессор. К примеру, для запуска системы Apple Intelligence требуется минимум Apple A17 Pro, установленный в iPhone 15 Pro.

Но, даже в таком случае владельцы iPhone 11 будут рады тому, что им пока не придется менять девайс. Что касается анонса новой ОС, то он состоится на мероприятии WWDC 9 июня.