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Razg0n
Ryzen 5 7400F в играх смог на 7% превзойти Core i5-12400F c DDR5
Платформа AM5 оказалась более предпочтительной для игрового применения

Многие геймеры с рациональным экономическим подходом к выбору комплектующих проявляют нерешительность при выборе процессора для оптимальной сборки игрового ПК. Энтузиаст RandomGaminginHD взялся развеять все сомнения и показать, какой же CPU является лучшим в бюджетном сегменте.

Для этого он взял, пожалуй, два самых популярных варианта на сегодняшний день - Ryzen 5 7400F и Core i5-12400F, располагающихся примерно в одном ценовом диапазоне, и прогнал их в игровых тестах с замером частоты кадров.

Для честности Core i5-12400F был скооперирован с ОЗУ стандарта DDR5. В качестве видеокарты выступила довольно мощная GeForce RTX 5070 Ti, позволяющая устранить упор в GPU.

Игры запускались в разрешении 1080p на максимальных настройках графики. Это реалистичный сценарий для многих геймеров, а не гипотетический, когда уровень графики снижается до минимума.

По итогам прогона видеокарт в шести проектах выяснилось, что Ryzen 5 7400F в среднем на 7,1% опережает Core i5-12400F. Наибольший отрыв процессора от "красного" лагеря был зафиксирован в Call of Duty: Black Ops 6. В данной игре перевес в пользу AMD составил 16%. В Counter-Strike 2 разница снизилась до 10%.

При этом в более графически богатых тайтлах оба CPU выступили почти одинаково. Например, в Cyberpunk 2077 Ryzen 5 7400F победил с превосходством в менее, чем 2%.

Суммируя вышесказанное можно заключить, что покупка Ryzen 5 7400F имеет смысл для использования его в том числе в соревновательных онлайн-играх. А Core i5-12400F, несмотря на меньшую производительность, можно с успехом применять в тяжелых AAA-проектах.

#amd #ryzen #процессор #ddr5 #cpu #core #12400f #7400f
Источник: youtube.com
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