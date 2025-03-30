Он станет мощнейшим компактным ПК с точки зрения применимости в играх

Компания GMKtec планирует перевернуть мир мини-ПК, выпустив высокопроизводительную модель EVO-X2. Её особенностью станет использование 32-ядерного 16-поточного процессора Ryzen AI Max+ 395, который оснащен самой производительной встроенной графикой на сегодняшний день.

Согласно недавним исследованиям, GPU Radeon RX 8060S в играх не сильно отстает от дискретной GeForce RTX 4060. Это означает, что геймеры могут избавиться от громоздких ПК, сохраняя при этом возможность запуска последних ААА-проектов с высоким FPS.

Разумеется, игровое применение не является единственным, доступным EVO-X2. Данный мини-ПК во многих случаях может заменить даже рабочую станцию, благодаря наличию в топовом исполнении 128 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X и хранилища на 2 ТБ.

По заявлению GMKtec, при помощи EVO-X2 исследователи в области ИИ смогут локально развертывать модели с 70 млрд параметров. Эта цифра указывает на то, что производительность мини-ПК в ИИ-задачах превосходит даже GeForce RTX 5090D.

За охлаждение EVO-X2 отвечает пара вентиляторов турбинного типа и испарительная камера. Уровень энергопотребления устройства составляет 140 Вт, а его стоимость установлена на отметке в ¥14 999 или немногим более $2 000. Выход новинки запланирован на 7 апреля 2025 года.

Причем исключительно на JD.com, без запуска продаж на любых других площадках. Хотя вероятность попадания EVO-X2 на отличные от азиатского рынки какими-либо путями никто не отменял.