Устройство будет во многом схоже с Galaxy S25+ / Ultra, за исключением камеры, АКБ и ЗУ

Фанаты Samsung заждались появления модели Galaxy S25 Edge, которая была представлена еще в январе на мероприятии Unpacked, но выход которой до сих пор не состоялся. По последним данным, официальный анонс новинки запланирован на 16 апреля. И теперь в нашем распоряжении находятся более детальные рендеры устройства.

Издание WinFuture поделилось с сообществом изображениями готовой версии Galaxy S25 Edge в трех официальных расцветках — Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue и Titanium Silver. Названия явно намекают на то, что аппарат получит рамку из титана, как и Galaxy S25 Ultra.

Хотя, конечно, ничто не может помешать производителю добавить новые цвета в линейку, но на этот счет пока нет никаких подробностей. В целом же, как и ожидалось, Galaxy S25 Edge схож внешне с Galaxy S25+. Отличием, как можно заметить, стало наличие всего двух модулей камеры вместо трех.

Утечка гласит, что Galaxy S25 Edge получит 200-Мп основную камеру ISOCELL HP2, такую же, как в Galaxy S25 Ultra, которая будет работать в паре с 12-Мп сверхширокоугольным объективом. От телеобъектива, по причине тонкого дизайна устройства, пришлось отказаться.

С точки зрения аппаратных характеристик, Galaxy S25 Edge во многом повторит Galaxy S25 Ultra. Например, первый скопирует у второго SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ RAM. Минусами станут слабая батарея на 3900 мА·ч и 25-ваттная зарядка.Толщина Galaxy S25 Edge составит 5,84 мм при весе в 162 г. Таким образом, смартфон будет на 0,34 мм уступать iPhone 17 Air с толщиной 5,5 мм.