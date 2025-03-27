Смартфон заметно уступил более старшей модели по применимости в играх

Samsung Galaxy A36 прибыл на полки магазинов, оказавшись на $100 дешевле, нежели 500-долларовый Samsung Galaxy A56. В отличие от старшего собрата с Exynos 1580, в данном аппарате распаян менее производительный Snapdragon 6 Gen 3.

Учитывая небольшую разницу в стоимости между, смартфонами можно было подумать, что Galaxy A36 будет не сильно отставать в играх от Galaxy A56. Однако, судя по тестам графика в Galaxy A36 оказывается заметно более слабой.

Так, в Antutu видеоядро Adreno 610 отстало от Xclipse 540 на внушительные 48%, 613 492 балла против 908 689. А в 3DMark Wild Life Extreme разница составила 46% не в пользу Galaxy A36. Хотя отрыв Galaxy A56 оказался значительным, в данном тесте младший смартфон практически догнал прошлогодний Galaxy A55, уступив ему 12%.

По части производительности CPU сложилась парадоксальная ситуация: в Geekbench 6 Galaxy A36 немного, но проиграл более старому Galaxy A35 — как в однопоточном тесте, так и в многопоточном. Очевидно, переход с Exynos 1380 на не самый топовый Snapdragon 6 Gen 3 не позволил Galaxy A36 нарастить вычислительную мощность.

В итоге стало понятно, что для геймеров данный девайс будет не лучшим выбором. Лучше добавить денег до Galaxy A56, чтобы получить существенно больший FPS в мобильных играх.