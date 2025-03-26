Ключом успеха станет то, сможет ли iOS адаптироваться к новому форм-фактору устройства и предложить удобную многозадачную среду, как в случае с iPadOS.

Apple после нескольких лет раздумий, проб и экспериментов все же решилась на выпуск складного iPhone, который по видению компании будет нацелен на ультрапремиальный сегмент, то есть фактически его смогут заполучить лишь наиболее обеспеченные фанаты надкушенного яблока.

И хотя сам по себе выход складного iPhone — знаменательное событие, успех новинки определенно будет зависеть скорее от того, сможет ли программное обеспечение выжать максимум профита от нового форм-фактора смартфона и увеличенной диагонали дисплея.

Марк Гурман из Bloomberg обсудил планы по выпуску Apple складного iPhone в одном из своих последних информационных выпусков. По его заявлению кардинально модернизированная версия устройства появится на рынке уже в 2026 году, а её стоимость достигнет внушительных $2 000.

Известный аналитик Джефф Пу указывает, что первый складной iPhone уже вошел в стадию внедрения нового продукта (NPI) на заводе Foxconn, а массовое производство новинки стартует во второй половине 2026 года. Таким образом, фанаты Apple получат возможность вкусить прелести складной версии либо в конце следующего года, либо в начале 2027-го, если компания не решит повременить с выпуском.

Barclays Bank Investor Research предполагает, что цена складного iPhone может и вовсе составить $2 300 что заметно выше, чем стоят аналоги Samsung. Эксперты ожидают появления iPhone в форм-факторе книжки, а не флипа, с дисплеем диагональю 7,8". Ключом успеха станет то, сможет ли iOS адаптироваться к новому форм-фактору устройства и предложить удобную многозадачную среду, как в случае с iPadOS.